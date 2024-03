Nessuno vuole fare il ct della Nigeria: la Federcalcio costretta a pubblicare un annuncio online La nazionale nigeriana, finalista nell’ultima Coppa d’Africa 2024 battuta dalla Costa d’Avorio, è ancora senza un allenatore. Dopo le dimissioni di José Peseiro la panchina delle “Super Eagles” è rimasta vuota. Così, la Federcalcio della Nigeria ha deciso per la scelta estrema, pubblicando un annuncio di lavoro online. Con tanto di elenco di caratteristiche cui i candidati devono corrispondere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La Nigeria è alla ricerca di un commissario tecnico che possa guidare la nazionale dopo l ‘addio di Josè Peseiro che ha rassegnato le dimissioni subito dopo la sconfitta in finale di Coppa d'Africa contro la Costa D'Avorio. E per farlo, la Federazione calcistica ha deciso di optare per un annuncio online, con tanto di caratteristiche e qualità che il candidato deve avere, sul proprio sito ufficiale.

Un'offerta di lavoro come tante altre ma anche abbastanza inconsueta, perché si tratta pur sempre di un posto ambito visto che chi sta cercando è una delle Nazionali africane più forti e vincenti, la Nigeria. La squadra che nell'ultima Coppa d'Africa ha potuto vantare fuoriclasse assoluti come Osimhen, Lookman e Chukuwueze con cui ha puntato dritto al titolo che mancava dal 2013 e che è sfuggito solo nella gara decisiva ad opera dei padroni di casa della Costa d'Avorio vittoriosi in rimonta 2-1.

L'annuncio apparso sul sito ufficiale della Federcalcio nigeriana

Incredibilmente, da quel momento in avanti la panchina delle "Super Eagles" è rimasta vuota e lo è tutt'ora con nessun allenatore che sembra propenso a colmare la rumorosa assenza. A tal punto che si era parlato nei giorni scorsi anche di un Peseiro bis, con un riavvicinamento tra le parti per preparare i Mondiali 2026 malgrado il tecnico portoghese fosse sembrato più che risolutivo nel definire conclusa la sua avventura: "Il contratto è concluso" aveva annunciato sui social, "è stato un privilegio essere in questa famiglia per 22 mesi". Poi, i tentativi di ricucire gli strappi e il silenzio della Federcalcio nigeriana fino ad oggi quando ha deciso di rompere gli indugi e pubblicare un vero e proprio annuncio di lavoro.

"Attenzione allenatori di calcio appassionati! La Federcalcio nigeriana (NFF) è alla ricerca di un leader visionario che prenda il timone della nostra squadra nazionale maschile senior, i potenti Super Eagles!". Inizia così l'annuncio sul sito ufficiale. "Questa è la tua occasione per guidare una squadra ricca di storia e guidarla verso una gloria ancora maggiore sulla scena internazionale. Sei pronto a rispondere alla chiamata?". Una domanda alla quale segue un dettagliato elenco di caratteristiche che il futuro candidato deve assolutamente avere.

Le caratteristiche che il nuovo candidato deve avere per poter ambire al ruolo di ct

Prima di tutto, "qualifiche di alto livello" alle quali deve aggiungersi "una comprovata esperienza nella gestione del calcio ai massimi livelli", ritenuta essenziale. Altre caratteristiche fondamentali appaiono essere una "mentalità vincente" così come una "buona conoscenza del calcio africano". Tutto questo, scrive la Federcalcio, rappresenta una "opportunità irripetibile per fare la storia del calcio nigeriano. Se sei un allenatore che vive sotto pressione e sogna di incidere il proprio nome nella tradizione calcistica, vogliamo sentire la tua opinione!".

Un appello molto particolare, rilanciato sui social anche da siti specializzati nella ricerca di assunzioni nel mondo del calcio, che hanno ribattuto le richieste, precise e dettagliate tranne che per un elemento: lo stipendio. Chi deciderà di proporsi e supererà i test preliminari scoprirà solo successivamente di quale cachet si tratti, rischiando anche brutte sorprese visto che in Nigeria non è la prima volta che si adottano metodi poco ortodossi nella gestione della panchina nazionale. Accadde proprio con lo stesso Peseiro quando, nel giugno 2023, a qualificazione di Coppa d'Africa raggiunta, fu sottoposto ad un sondaggio popolare per capire se fosse ancora gradito oppure no.