La Nigeria sceglie il ct con un sondaggio telefonico, la scelta nasconde un piano diabolico José Peseiro è il ct portoghese che ha il contratto in scadenza con la Nigeria. La Federazione ha deciso che se confermarlo o meno, ed eventualmente sceglie il nuovo allenatore, toccherà ai tifosi attraverso un sondaggio telefonico. Dietro questa opzione c’è una strategia precisa.

Voce di popolo, voce di dio. Il presidente della Federcalcio nigeriana Ibrahim Gusau la prenderà in parola per sbrogliare la matassa del commissario tecnico alla guida delle Super Aquile: confermare o meno l'allenatore portoghese, José Peseiro? Ha avuto il merito di centrare la qualificazione alla prossima edizione della Coppa d'Africa (nel 2024, in Costa d'Avorio) ma una serie di risultati contrastanti, alti e bassi nel rendimento della squadra, hanno reso il suo futuro in certo.

Non è detto che possa esserci ancora lui alla guida della selezione africana che al Trofeo vuol presentarsi con ambizione anche alla luce di calciatori importanti in rosa, su tutti Victor Osimhen del Napoli che ha la fila dietro la porta per l'interesse dei top club in Europa.

Il sondaggio telefonico sull’allenatore nasconde un secondo fine.

"Avevamo programmato di far votare i nigeriani per ascoltare le loro opinioni – ha ammesso Gusau nel corso di una trasmissione radiofonica -. Riteniamo sia giusto che il pubblico decida se Peseiro debba essere ancora il nostro ct oppure essere sostituito". Nel caso prevalesse la volontà di cambiamento, ci sarà un altro sondaggio di opinione: questa volta per scegliere il più gradito, che sia anche il più fattibile a livello economico e tecnico lo si vedrà in un secondo momento.

Anzi, c'è una terza via che serve a sollecitare il tam tam dei contatti coi tifosi, la si scopre nel senso del quesito che potrebbe essere posto alla persona al telefono: "Scegliere un allenatore nigeriano sarebbe la cosa migliore per la Nigeria?". Dietro questa forma molto democratica e di grande pluralismo ci sarebbe un secondo fine.

C'è chi sostiene che in realtà il profilo ecumenico del quesito nasconda qualcos'altro, un piano preciso per incassare soldi. Per votare a favore oppure contro la conferma di Peseiro (il cui contratto è in scadenza il 30 giugno) servirà farlo al telefono. Tutte le chiamate che arriveranno in Federazione saranno fatturate ed entreranno in una sorta di salvadanaio che andrà a finanziare le casse della NFF che sono messe male.

Lo stesso Peseiro, infatti, lamenta ritardi nei pagamenti per il suo incarico (70 mila dollari al mese) e, che resti o meno, deve essere liquidato. E qui fa capolino un altro aspetto della questione: la mancata conferma sulla panchina della Nigeria permetterebbe alla federazione di prendere tempo (lasciando al giudizio del popolo la decisione) e risparmiare nell'attesa di trovare la soluzione più opportuna per tutti. Se costa poco e senza grandi pretese, è anche meglio.