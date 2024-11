video suggerito

Nessuno gli fa domande in conferenza stampa, la reazione del ct della Danimarca spiazza tutti Brian Riemer s’è accomodato in postazione ma, nonostante la qualificazione ai quarti di Nations League, non ha ricevuto domande. Ha atteso 30 secondi poi ha preso una decisione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La conferenza stampa più veloce di sempre. Quella del commissario tecnico della Danimarca, Brian Riemer, è iniziata e finita in un battito di ciglia. Ed è veramente strano alla luce di come sono andare le cose per i danesi. La nazionale scandinava, reduce dal pareggio con la Serbia (0-0), ha centrato la qualificazione ai quarti di finale di Nations League: un buon risultato in un gruppo dominato dalla Spagna campione d'Europa.

Chi si aspettava di conoscere il pensiero del selezionatore è rimasto sorpreso: non aveva niente da dire semplicemente perché nessuno gli ha fatto domande, né obiezioni o riflessioni sull'ultimo match contro i balcanici.

Niente domande, il ct della Danimarca se ne va dopo 30″

La scena che s'è manifestata nel post partita è stata abbastanza surreale: sembrava di assistere a una gag ma non c'era alcun copione scritto… è successo tutto a braccio, suscitando imbarazzo e ilarità al tempo stesso. Riemer, come da obblighi Uefa, si è accomodato in postazione per rispondere alle eventuali domande dei giornalisti: ha aggiustato il microfono e atteso per qualche attimo, ma nessun reporter ha alzato la mano per prendere parola.

Il ct, che si aspettava forse interlocutori meno timidi e più prolissi, ha capito l'antifona e non ha perso tempo: ha sfoderato un largo sorriso, si è alzato ed è uscito dalla sala stampa soddisfatto, contento, divertito. Ha fatto notizia, come non gli sarebbe riuscito se gli avessero rivolto i più classici quesiti al termine di un incontro che non ha riservato particolari emozioni: serviva un punto e tanto è bastato.

Quanto all'andamento dell'incontro, il migliore in campo per la Danimarca è stato il portiere, Kasper Schmeichel, decisivo per respingere gli attacchi della Serbia a caccia del gol che le avrebbe permesso di ribaltare graduatoria ed esito del girone. La selezione balcanica non aveva alternativa: doveva vincere per forza ma né Vlahovic (uscito per infortunio muscolare) né Mitrovic sono mai riusciti a sfondare il muro degli scandinavi. Se ha retto, è stato per i grandi meriti dell'estremi difensore del Celtic.

Danimarca al sorteggio di Nations League, rischia una big

Quale sarà il prossimo avversario che affronterà la Danimarca? Lo saprà il 22 novembre quando ci sarà il sorteggio ufficiale dei quarti di Nations League: classificatasi come seconda, rischia di prendere una tra Portogallo, Francia (che ha sorpassato l'Italia grazie alla vittoria a San Siro), Germania.