L’Italia di Roberto Mancini si riprenderà la scena nei prossimi giorni. La Nazionale infatti sarà molto impegnata e disputerà tre partite in una settimana. La prima sarà un’amichevole – contro la Moldova – poi gli azzurri giocheranno due gare chiave in Nations League contro Polonia e Olanda (questa in casa). Il c.t. ha convocato ben 34 calciatori, non poteva fare altrimenti, il turnover è un obbligo. Ma tra tutti questi convocati non ci sono giocatori del Napoli. Non c’è nessun mistero in questa scelta, ma l’ex tecnico dell’Inter è stato costretto a depennare dall’elenco Di Lorenzo e Meret – Insigne già era fuori, per via dell’infortunio muscolare che ha patito domenica scorsa – a causa del Covid-19.

34 convocati, ci sono i ritorni di Lazzari, Berardi e Ogbonna, ma anche la prima volta di Silvestri, ottimo portiere del Verona che in pochi anni ha fatto una vera scalata. Ma non sono presenti nell’elenco dei convocati né i calciatori partenopei né Luca Pellegrini del Genoa, che ha fatto parte del gruppo azzurro. Il motivo è semplice. Zielinski è risultato positivo al Covid-19, dopo l’ultimo tampone svolto, e nel gruppo del Napoli si temono ulteriori contagi. E il c.t., su input della FIGC, in attesa di capire gli sviluppi del quadro epidemiologico ha deciso di tenere fuori Meret e Di Lorenzo, che con ogni probabilità sarebbero stati selezionati da Mancini, che ha escluso pure Luca Pellegrini del Genoa che ha contratto il Covid-19, ed è uno dei sedici calciatori di Maran ad essere stato contagiato. In bilico, ma per motivi diversi, anche Lorenzo Pellegrini che ha in programma un intervento di rinoplastica nei prossimi giorni e dopo averlo effettuato raggiungerà i compagni a Coverciano.

L’Italia il 7 ottobre affronterà la Moldova in amichevole, mentre domenica 11 scenderà in campo in Polonia, nella partita valida per la terza giornata di Nations League. Infine a Bergamo, mercoledì 14, l’Italia disputerà la gara qualificazione con l’Olanda, che in panchina avrà un nuovo c.t. Frank de Boer.