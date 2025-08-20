Calcio
Nello Studio Ovale di Donald Trump è stata ritrovata la medaglia sparita al Mondiale per Club

La medaglia della Coppa del Mondo per Club destinata a Madueke potrebbe trovarsi nello Studio Ovale: la curiosa teoria dei tifosi.
A cura di Marco Beltrami
Che fine ha fatto la medaglia mancante della Coppa del Mondo per Club che sarebbe dovuta finire nella bacheca di Noni Madueke? L’esterno inglese che, all’epoca della competizione, militava nella squadra campione del Chelsea, era rimasto all’asciutto, senza cimelio, dopo aver saltato la cerimonia di premiazione. Nelle ultime ore ecco la bizzarra ma non campata in aria teoria: la medaglia potrebbe trovarsi alla Casa Bianca, nello Studio Ovale.

Che fine ha fatto la medaglia di Madueke, la teoria su Trump

Aguzzando la vista su alcune immagini del presidente degli Stati Uniti a colloquio con alcuni leader europei questa settimana, alcuni tifosi dei Blues hanno notato qualcosa di “familiare”. Oltre alla presenza del trofeo della Coppa del Mondo per Club FIFA sullo sfondo, ecco quella che sembra a tutti gli effetti la medaglia vinta da tutti i partecipanti alla prima edizione del trofeo.

Mentre Trump incontrava il primo ministro britannico Sir Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il presidente finlandese Alexander Stubb, gli occhi degli appassionati hanno notato subito la medaglia.

Quando Trump si è messo in tasca la medaglia durante la premiazione

Trump aveva rivelato che il Chelsea aveva ricevuto una replica del trofeo del Mondiale, mentre quello autentico si trovava proprio nel suo studio. Nelle riprese relative ai giorni caldi del torneo e della premiazione si era visto il “padrone di casa” ricevere una medaglia dal presidente della FIFA Gianni Infantino, dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva distribuito gli onori alla squadra del Chelsea. La stessa era stata riposta nella sua tasca dopo la conclusione dell’evento. Era quella destinata al calciatore poi ceduto sul mercato.

A questo punto ecco che in tanti hanno fatto uno più uno: Madueke, che ha lasciato il Chelsea trasferendosi all’Arsenal per circa 50 milioni, è rimasto senza medaglia. Medaglia che potrebbe essere proprio quella presente alla Casa Bianca. L’ex compagno del calciatore in forza ai Blues, Marc Cucurella, ha recentemente contribuito a questa teoria quando gli è stato chiesto della medaglia di Madueke: "Trump se l’è messa in tasca. La tiene lì alla Casa Bianca in un posto molto ben posizionato". Secondo il Daily Mail Sport, la medaglia che sarebbe dovuta essere di Madueke potrebbe essere proprio quella, anche se poi a lui ne è stata inviata un’altra per posta.

Calcio
Notizie
Calcio
