Nell’Argentina non ci sono più tutti i campioni del mondo: Dybala ora è nella foto che conta L’Argentina si ritrova per la prima volta dopo la vittoria del Mondiale, ma nello spogliatoio si nota una grande assenza.

A cura di Ada Cotugno

L'Argentina si prepara per la prima amichevole da giocare da Campione del Mondo. La squadra si è riunita per la prima volta dopo il Mondiale per affrontare la doppia sfida contro Panama e Curaçao e per l'occasione i senatori hanno deciso di replicare una foto iconica.

Messi, Di María, Paredes, De Paul, Otamendi e Lo Celso si sono messi in posa negli spogliatoi proprio come fatto al ritorno del trionfo nell'ultima Copa America nel 2021: a distanza di due anni si sono ritrovati insieme per festeggiare un titolo storico, anche se uno dei protagonisti della fotografia originale è stato sostituito.

I più attenti avranno notato la presenza di Paulo Dybala nello scatto più recente che ha preso il posto del Papu Gomez, rimasto a Siviglia per questa sosta per le nazionali. L'ex giocatore dell'Atalanta non è stato convocato da Lionel Scaloni e la sua assenza ha sollevato un polverone in Argentina.

Il Papu avrebbe voluto partecipare alla grande festa che si terrà al Monumental per la vittoria del Mondiale, ma il suo club gli ha impedito di partire perché è alle prese con un infortunio che lo tiene fermo da oltre un mese.

A chiarire la situazione ci ha pensato lo stesso Gomez con una triste lettera affidata a Instagram: "Purtroppo a causa del mio infortunio non potrò viaggiare per salutarli e abbracciarli, è un grande dolore e tristezza perché avrei voluto essere lì e sentire tutto il loro amore e affetto. Vi ringrazio per i vostri messaggi e sono sicuro che ci rivedremo!".

In Argentina però si fa largo una bizzarra ricostruzione alternativa della vicenda: nella mancata convocazione del Papu ci sarebbe lo zampino dei senatori della squadra che avrebbero deciso di allontanarlo dopo aver saputo che qualche mese fa avrebbe utilizzato una stregoneria per fermare Lo Celso, compagno di nazionale ma rivale in Liga. La notizia però non ha trovato fondamento e l'unica versione ufficiale che giustifica la sua assenza è il veto posto dal Siviglia e dal suo staff medico.