Nel video del party di Capodanno dei calciatori della Juventus c’è un intruso: è il più scatenato La festa di fine anno organizzata nel locale torinese di Leonardo Bonucci ha visto la partecipazione di tantissimi giocatori bianconeri, oggi ex compagni del difensore finito all’Union Berlino. Ma anche quella di Federico Bernardeschi, apparso tra i mattatori di serata, tra balli, canti e champagne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 2023 è stata un anno molto particolare per la Juventus che ha dovuto affrontare situazioni delicate sia dentro che fuori i campi di calcio ma che si è concluso positivamente, cin un ultimo acuto giunto con la vittoria sulla Roma e la sfida rilanciata all'Inter capolista. In attesa di un 2024 in cui i bianconeri hanno come primo obiettivo ritornare prepotentemente sul fronte delle coppe europee e per farlo daranno fondo a tutte le energie disponibili. Così come sembra essere accaduto in occasione del veglione di Capodanno festeggiato nel locale di proprietà di Leonardo Bonucci e ricco di giocatori della Juve, tra cui non è passata inosservata però la presenza anche di Federico Bernardeschi, da tempo ex, ma rimasto in ottimi rapporti sia con il club sia con i suoi vecchi compagni. Rivelandosi il più scatenato tra tutti i presenti.

Un party come tantissimi altri club hanno deciso di organizzare per brindare al nuovo anno, con il classico intento di lasciare che queste occasioni possano ulteriormente cimentare il gruppo fuori dal terreno di gioco. Così, per il 31 dicembre, moltissimi giocatori della Juventus, insieme a mogli, figli, fidanzate e compagne, hanno partecipato alla serata organizzata nel locale torinese di Leonardo Bonucci, il Léve.

Tante la facce conosciute che i più sono riusciti a scorgere tra i tantissimi invitati nei video poi diffusi sui vari social. Tra i giocatori presenti ecco spuntare i volti sorridenti di Rugani, Gatti, Chiesa, Vlahovic. C'è anche Nicolò Fagioli che sta scontando la squalifica per il caso scommesse, a dimostrazione che il gruppo non si è dimenticato di nessuno. Nemmeno degli ex, come appunto il padrone di casa, Bonucci e Federico Bernardeschi che nei vari filmati che spopolano sui social è apparso letteralmente scatenato. Come non fossero passati gli anni e facesse ancora parte della realtà juventina.

Tra le tante particolarità carpite dai tifosi e dagli appassionati, e che hanno suscitato maggior stupore e commenti c'è stata anche la fotografia pubblicata sui propri profili da Dusan Vlahovic condivisa con Federico Chiesa. La coppia d'attacco di Allegri ha fatto il proprio capolino in un outfit che ha lasciato alquanto divertiti i tifosi bianconeri: Chiesa si è fatto immortalare il t-shirt casual mentre il serbo si è presentato elegantissimo, in completo frac nero ma indossando degli occhialini che hanno scatenato l'ilarità popolare, paragonandolo all'attore Keanu Reeves protagonista di Matrix.

Ma a tenere la scena è stato proprio Federico Bernardeschi che ha preso in mano la situazione e non solo: armato di una magnum di champagne, ballando e cantando, con addosso solamente un gilet a braccia nude, si è divertito più di ogni altro presente al party, tornando a far sognare i tifosi juventini. Quasi incurante del tempo e delle scelte fatte negli ultimi anni, che lo hanno allontanato dai bianconeri e dal calcio italiano per finire in America, Bernardeschi ha così confermato quanto già tutti sapevano: degli ottimi rapporti mantenuti con la società e con i suoi ex compagni, tra cui Vlahovic con cui si era già incontrato nel giorno di Natale.