Nel Tottenham scoppia il caso Conte e spopola l’hashtag #ConteOut: vogliono il suo esonero Antonio Conte è finito nel mirino dei tifosi del Tottenham dopo la sconfitta contro il Newcastle. In poche ore spopola l’hashtag #CONTEOUT e in tanti hanno chiesto il suo esonero immediato.

A cura di Fabrizio Rinelli

Le foto di Pochettino in bella mostra e l'hashtag #CONTEOUT. La reazione dei tifosi del Tottenham a seguito della sconfitta degli Spurs in casa contro il Newcastle per 2-1 è stata a dir poco furiosa. A finire nel mirino della critica dei sostenitori londinesi è stato soprattutto Antonio Conte. Il tecnico salentino è stato considerato il principale responsabile di queste ultime due sconfitte consecutive degli Spurs. Nonostante un inizio di stagione importante, fra i migliori degli ultimi anni con tanto di attuale terzo posto in Premier, diversi sostenitori del Tottenham hanno chiesto a gran voce l'esonero dell'ex tecnico dell'Inter.

L'hashtag #CONTEOUT è entrato subito in tendenza dopo la partita specie dopo le dichiarazioni dell'allenatore a fine partita: "Non siamo una squadra con la profondità sufficiente per affrontare competizioni come la Premier League e la Champions – ha spiegato Conte – Ma questa non è una cosa contro il club, assolutamente. Conoscevamo la situazione perché ho parlato con il club e già a inizio stagione ho detto che dovevamo andare passo dopo passo e che c'era bisogno di tempo e pazienza". Frasi che hanno fatto spazientire i tifosi i quali hanno spiegato come sia stato l'atteggiamento a farli innervosire.

Il gioco di Conte avrebbe stancato il popolo Spurs che ha spiegato come ormai gli avversari abbiano capito in che modo rispondere ai suoi attacchi. "Conte è una disgrazia – scrive qualcuno sui social – Abbiamo alcuni dei migliori giocatori di football del mondo e sta chiedendo loro di giocare come Burnley. Gioca per vincere, bastardo". Altri invece ci vanno giù pesante: "L'ho detto molte volte, ma non ho idea di come siamo riusciti a essere terzi. La performance di oggi è stata disgustosa – si legge in uno dei tanti tweet contro l'allenatore salentino – La tattica di Conte NON FUNZIONA CON GLI SPURS. Sono stanco di questo "parcheggio bus" e solo calcio in contropiede. Non possiamo farlo settimana dopo settimana. #ConteOut".

Una reazione forse inaspettata da parte dei tifosi del Tottenham dato che l'inizio di stagione dei londinesi è stato alquanto incoraggiante. Il terzo posto in classifica e il primato nel girone di Champions che sembra far già presagire a una qualificazione agli ottavi di finale, sono risultati a dir poco importanti. Ma nonostante questo c'è chi inizia già a rimpiangere Pochettino invitando la società a richiamare l'argentino sulla panchina degli Spurs. L'hashtag #CONTEOUT spopola e torna in auge sui social dopo essere comparso più volte durante la militanza di Conte all'Inter.

Diversi sostenitori, ma anche opinionisti inglesi che seguono da vicino le vicende del Tottenham, considerano inoltre abbastanza bizzarro il fatto che Conte non abbia ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2023. Con l'imminente inizio dei Mondiali e una stagione compressa, è chiaro che non ci sarà molto tempo per ragionare e questa ulteriore perdita di tempo fa insospettire tutti: il sospetto di un suo ritorno alla Juventus a partire dalla prossima stagione inizia già ad essere parte integrante del dibattito in Inghilterra.