Mario Balotelli può ancora tornare in Nazionale? A 30 anni l'ex attaccante azzurro è ripartito dalla Serie B: gioca nel Monza che ha ambizioni di promozione. Finora s'è visto in campo per una sola partita: 62 minuti e 1 gol al debutto dopo il lungo periodo di stop provocato sia dalla pandemia sia dalla rottura dei rapporti con il Brescia. Il club brianzolo lo ha ingaggiato da svincolato e messo sotto contratto fino a giugno. Verrà riconfermato oppure andrà altrove? Se ne riparlerà a conti fatti, nella prossima estate che sarà caratterizzata dalle voci di mercato e più ancora dall'Europeo spostato di un anno a causa del Covid.

Super Mario in Azzurro? Le parole di Mancini

Difficile che l'ex punta di Inter, Milan, Manchester City e Liverpool possa avere (ancora) una chance di far parte del gruppo Azzurro. Non è in buon momento della carriera ma il commissario tecnico, Roberto Mancini, non chiude la porta. Conosce benissimo Balotelli, lo ha allenato in Inghilterra e lo ha voluto con sé in Nazionale agli inizi della nuova avventura in panchina, dopo il disastro della mancata qualificazione al Mondiale 2018.

Le porte della Nazionale sono aperte a tutti – ha ammesso Mancini nell'intervento durante la trasmissione Tiki Taka -. Penso che ancora oggi Mario sia il giocatore italiano con le più grandi qualità tecniche. Negli ultimi anni si è perso un po' ma è ancora giovane, ha 30 anni.

I numeri di Balotelli in Nazionale

Balotelli ha raccolto finora 36 presenze e segnato 14 gol con la maglia della Nazionale. L'ultima convocazione risale al 7 settembre 2018 (era in panchina in occasione del pareggio per 1-1 in Nations League contro la Polonia). In precedenza, con ‘Mancio' al timone degli Azzurri, aveva giocato le amichevoli con l'Arabia Saudita (2-1 per l'Italia con un suo gol), la Francia (sconfitta per 3-1) e con l'Olanda (ma è rimasto in panchina). Super Mario tornò in Azzurro dopo un'assenza di 4 anni, la sua esperienza si concluse dopo l'eliminazione dell'Italia nella fase a gironi del Mondiale di Brasile 2014. Ed è in quell'edizione della Coppa che siglò l'ultima rete in una competizione internazionale (1 gol nel 2-1 inflitto all'Inghilterra).