Nations League oggi in TV, dove vedere Bosnia-Germania, Ungheria-Olanda e le altre partite: canale e diretta streaming Sono 8 le partite di Nations League in programma oggi, venerdì 11 ottobre. I match più importanti sono Ungheria-Olanda e Bosnia-Germania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il programma della Nations League di oggi venerdì 11 ottobre prevede 8 partite in due slot orari. Uno solo il match in orario alle 18, ovvero Estonia-Azerbaigian, valida per la Lega C mentre tutti gli altri si disputeranno in serata. Il piatto forte è quello della Lega A, con il gruppo 3 che prevede Ungheria-Olanda e Bosnia-Germania, due testa-coda che potrebbero riscrivere la classifica.

Si giocano anche quattro match della Lega B, due del gruppo 1 ovvero Repubblica Ceca-Albania, Ucraina-Georgia e altrettante del gruppo 4 ovvero Islanda-Galles e Turchia-Montenegro. Tutti i match si potranno vedere in esclusiva sul canale UEFA TV, disponibile gratis sul sito di UEFA TV. Sarà dunque necessario iscriversi al sito, anche per sfruttarlo su Smart TV.

Ungheria-Olanda in Nations League, dove vederla in TV e streaming

Ungheria-Olanda è uno dei match di cartello di giornata, valido per il gruppo 3 di Lega A. Fischio d'inizio alle 20:45 per il match tra i magiari a quota 1 e gli oranje in vetta con 4. La partita sarà visibile in streaming gratis grazie al canale ufficiale della UEFA, ovvero UEFA TV. Possibile seguire tutto su Smart TV collegandosi al sito in questione.

Nations League, le partite: gli orari TV

Sono otto dunque le partite in programma oggi, valide per la Lega A, la Lega B e la Lega C. Primo match alle 18, Estonia-Azerbaigian, poi a seguire alle 20:45, il piatto forte con Bosnia-Germania, Ungheria-Olanda, Repubblica Ceca-Albania, Ucraina-Georgia, Slovacchia-Svezia, Islanda-Galles, Turchia-Montenegro. Per la diretta TV basta accedere previa registrazione al sito televisivo ufficiale della Uefa gratuito, a UEFA TV sfruttando una buona connessione internet.

18.00 – Estonia-Azerbaigian (Lega C, Gruppo 1) – UEFA TV (streaming)

20.45 – Bosnia-Germania (Lega A, Gruppo 3 ) – UEFA TV (streaming)

20.45 – Ungheria-Olanda (Lega A, Gruppo 3 ) – UEFA TV (streaming)

20.45 – Repubblica Ceca-Albania (Lega B, Gruppo 1) – UEFA TV (streaming)

20.45 – Ucraina-Georgia (Lega B, Gruppo 1) – UEFA TV (streaming)

20.45 – Slovacchia-Svezia (Lega C, Gruppo 1) – UEFA TV (streaming)

20.45 – Islanda-Galles (Lega B, Gruppo 4) – UEFA TV (streaming)

20.45 – Turchia-Montenegro (Lega B, Gruppo 4)) – UEFA TV (streaming)