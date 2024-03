Napoli-Torino dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Napoli-Torino si gioca oggi venerdì 8 marzo alle 20:45 al Maradona. Anticipo del 28° turno di campionato, sarà trasmesso in co-esclusiva in TV e streaming da DAZN e Sky. Calzona cerca la terza vittoria consecutiva, Juric vuole interrompere il trend negativo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Oggi, venerdì 8 marzo, alle 20:45 al Maradona si sfidano Napoli e Torino nell'anticipo valido per il 28° turno di campionato di Serie A. Una partita che sarà trasmessa in esclusiva solo per abbonati, sia in TV sia in live streaming da DAZN e da Sky in co-esclusiva.

Momento più che positivo per il Napoli di Calzona che, dopo i successi contro il Sassuolo e la Juventus, riceve il Torino allo Stadio Maradona per provare a centrare il tris di vittorie e rilanciarsi in classifica. Obiettivo minimo da raggiungere è un posto in Champions League ma il gap è ancora molto alto sul quarto posto (8 punti) al momento occupato dal Bologna. Per i granata di Juric momento diametralmente opposto con due sconfitte e un pareggio negli ultimi tre match.

Sarà anche un'occasione per riscattare la gara di andata quando a Torino i granata si imposero in modo più che facile con un eclatante 3-0. Calzona dovrebbe confermare quasi tutta la squadra che ha battuto la Juve, ma ci potrebbe essere qualche cambiamento con Raspadori inseribile dal primo minuto. Per Juric c'è un problema a centrocampo dove dovrà fare a meno dello squalificato Ricci. Confermato Masina in difesa con Buongiorno e Djidji mentre in attacco a fianco di Zapata, ballottaggio tra Sanabria e Pellegri.

Partita: Napoli-Torino

Dove: Stadio Maradona (Napoli)

Quando: venerdì 8 marzo 2024

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Sky (canale 202, 213 o 251)

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 28° turno di campionato Serie A

Dove vedere Napoli-Torino in diretta TV

Napoli-Torino è l'anticipo del venerdì di campionato che si gioca alle 20:45 è sarà trasmessa solamente su abbonamento. Visione in televisione per gli utenti di DAZN attraverso una classica Smart TV collegata a internet o tramite dispositivi wireless (come Chromecast) oppure via console di gioco. Per chi è abbonato a Sky, il match è visibile su Sky Sport Calcio (202) oppure sul canale 213 (Sky Sport 4K) o sul 251 (Sky Sport). La telecronaca di Napoli-Torino su DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia col commento tecnico di Fabio Bazzani.

Napoli-Torino, dove vederla in diretta streaming

Per la diretta streaming di Napoli-Torino gli abbonati DAZN possono utilizzare l'app dedicata per i mobile oppure collegarsi da pc direttamente al sito ufficiale. Per chi ha Sky, c'è SkyGo, l'applicazione di riferimento per pc, tablet e smartphone oppure la possibilità di usufruire del servizio on demand di NOW. I due telecronisti di Sky saranno invece Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Serie A, le probabili formazioni di Napoli-Torino

Calzona ripropone il 4-3-3 che sta dando tante soddisfazioni con la formazione tipo in grado di aver battuto negli ultimi due turni il Sassuolo in goleada e la Juventus nella sfida diretta per la risalita in zona Champions. In avanti pochi dubbi se non una piccola sorpresa che potrebbe essere rappresentata da Raspadoni dal primo minuto al posto di Politano, insieme a Osimhen – che ha avuto qualche piccolo problema in settimana – e Kvaratskhelia a completare il tridente. In mediana potrebbe partire titolare Traorè con Zielinski in panchina mentre in difesa, coppia centrale sarà Rrahmani e Juan Jesus. Per Juric in attacco insieme al titolare Zapata potrebbe nascere un ballottaggio tra Sanabria e Pellegri. In mediana non c'è Ricci, squalificato, con l'inserimento di Linetty.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria.