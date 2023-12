Napoli si qualifica agli ottavi di Champions se… cosa serve col Braga e cosa succede a pari punti Il Napoli ha a disposizione tre risultati su tre contro il Braga per qualificarsi agli ottavi di Champions. Passa il turno anche in caso di sconfitta al Maradona ma a una condizione.

La sesta giornata della fase a gironi di Champions League è decisiva per il Napoli che al Maradona si gioca la qualificazione agli ottavi contro il Braga all'ultimo turno. La vittoria conquistata all'andata in Portogallo (1-2) regala alla squadra di Walter Mazzarri un vantaggio ulteriore da sfruttare oltre al +3 nella classifica del Gruppo C e lascia un ventaglio di combinazioni di risultati tale che agli azzurri potrebbe essere sufficiente anche una sconfitta (ma con una sola rete di scarto) per accedere ai sorteggi della fase a eliminazione diretta.

In caso di arrivo a pari punti, infatti, il Napoli prevale sul Braga in virtù del 2° dei 10 criteri individuati dalla Uefa per tracciare la graduatoria esatta del girone in situazioni del genere: la migliore differenza reti complessiva.

La classifica del Napoli del Gruppo C

1. Real Madrid 15 punti (+8 differenza reti)

2. Napoli 7 punti (-1)

3. Braga 4 punti (-4)

4. Union Berlino 2 punti (-3)

Cosa serve al Napoli per qualificarsi agli ottavi di Champions League: le combinazioni

Il Napoli ha a disposizione tre opzioni per qualificarsi gli ottavi di finale. Può anche permettersi il lusso di perdere al Maradona contro il Braga, a parte che il ko avvenga con un solo gol di scarto. Di seguito la combinazione di risultati che gli azzurri hanno per passare il turno contro i portgohesi:

Se vincono con qualsiasi risultato

Se pareggiano con qualsiasi risultato

Se perdono ma con un solo gol di scarto. Diversamente, sarebbe penalizzato dalla differenza reti tra andata e ritorno.

Cosa succede in caso di pari punti tra Napoli e Braga: chi passa

Il Real Madrid è già qualificato da primo del girone in virtù dei 15 punti raccolti finora. Il Napoli è secondo a quota 7, +3 sul Braga (4 punti), +5 sull'Union Berlino (2 punti) che non ha alcuna chance di accedere agli ottavi ma potrebbe clamorosamente mettere un piede in Europa League in caso di vittoria sui blancos e contemporanea sconfitta dei lusitani al Maradona.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti tra Napoli e Braga? La Uefa ha determinato un griglia di 10 criteri a cui fare ricorso per sbrogliare la matassa tra le squadre direttamente interessate, ecco quali sono:

1. Maggior numero di punti ottenuti tra andata e ritorno

2. Differenza reti migliore tra andata e ritorno

3. Maggiore numero di gol segnati tra andata e ritorno

4. Migliore differenza reti in tutte le partite del girone

5. Maggiore numero di gol segnati in tutte le partite del girone

6. Maggiore numero di gol segnati in trasferta in tutte le partite del girone

7. Maggiore numero di vittorie in tutte le partite del girone

8. Maggiore numero di vittorie in trasferta in tutte le partite del girone

9. Migliore quoziente Fairplay: si determina in base al punteggio disciplinare inferiore, tenendo conto dei cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e ufficiali di squadra in tutte le partite del girone (cartellino rosso 3 punti, cartellino giallo 1 punto, espulsione per 2 cartellini gialli in una partita 3 punti)

10. Coefficiente Uefa del club più alto.