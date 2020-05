I calciatori del Napoli stanno continuando ad allenarsi, individualmente, nel centro tecnico di Castel Volturno e nel corso della seduta quotidiana ha riportato un infortunio muscolare il greco Kostas Manolas. L'ex difensore giallorosso non è l'unico calciatore della Serie A a essersi infortunato, perché è finito ai box anche il portiere della Roma Pau Lopez, che ha subito una micro frattura al polso, stop di due o tre settimane.

Infortunio per Manolas

Si temono tanti infortuni per i calciatori della Serie A, che sono stati fermi oltre due mesi e che ora dovranno ritrovare la condizione considerato che forse tra un mese tornerà il campionato. Ha subito un infortunio muscolare anche Kostas Manolas, che è il primo calciatore del Napoli che è costretto a fermarsi ai box. Il greco nella giornata di giovedì effettuerà gli esami strumentali e capirà quanto è serio il suo problema muscolare. Di questo lieve infortunio però il Napoli non ha fatto menzione nel comunicato emesso:

Quarto giorno di allenamento individuale facoltativo, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. Divisi in 3 gruppi, gli azzurri hanno svolto un lavoro diviso in tre fasi: seduta aerobica, atletica e tecnica. Chiusura con esercizi di scarico. Le sedute si sono svolte, in maniera alternata, sui 3 campi del Centro Tecnico. Su ogni campo hanno lavorato i giocatori divisi singolarmente in zone personali delimitate.

Gli allenamenti del Napoli

Il Napoli è stata una delle prime società a riprendere gli allenamenti. I calciatori sono rimasti tutti in Italia, gli stranieri non hanno avuto il permesso di tornare in patria e hanno continuato a tenersi in forma con dei programmi personalizzati anche durante la quarantena. Ora tutti sgobbano agli ordini di Gattuso, che quando la stagione ripartirà vorrà ritrovare la squadra sui livelli di febbraio e marzo, periodo in cui il Napoli si era rimesso ampiamente in carreggiata.