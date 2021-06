A 30 anni appena compiuti e con un contratto in scadenza l'anno prossimo, Lorenzo Insigne è davanti alla scelta più importante: finire la carriera con la squadra della sua vita, il Napoli, di cui è capitano e uomo simbolo, oppure monetizzare altrove l'ultimo contratto importante che verosimilmente avrà sul tavolo. Il problema è che la distanza sulle cifre per rinnovare col club azzurro al momento è davvero grande, tale da mettere a rischio la permanenza sul Golfo di Insigne.

Il capitano viene dalla stagione migliore della sua carriera numeri alla mano – 19 gol e 7 assist in 35 partite di campionato – e le sue prestazioni scintillanti in Nazionale non fanno altro che certificare questo dato, nonché dargli ulteriori motivi per chiedere quell'aumento di stipendio che ritiene di meritare. Dal canto suo, il club di De Laurentiis ha tutt'altre idee: l'offerta per Insigne è infatti al ribasso rispetto al suo attuale ingaggio di 4,5 milioni, compensata dalla lunghezza di 5 anni.

Non sarà facile trovare l'intesa con queste premesse, d'altronde la situazione va risolta quest'estate in un senso o nell'altro: non è concepibile che un giocatore come Insigne – sia per il peso nell'economia della squadra che per il legame coi colori del club – entri senza rinnovo nel suo ultimo anno di contratto, essendo libero di trattare con chiunque dal prossimo gennaio per poi accasarsi altrove a parametro zero tra 12 mesi, senza che il Napoli riceva un euro in cambio.

Uno scenario improbabile, mentre la cessione immediata non può essere esclusa, a patto che tutte le parti siano soddisfatte, dal Napoli per il cartellino ad una destinazione gradita al giocatore. In caso di addio agli azzurri, Insigne sogna il Barcellona – svela ‘Repubblica' – sottolineando la quasi impossibilità che resti in Italia. Insomma, estero o rinnovo col Napoli: il countdown è partito.