"Ho fatto fare ad Alvino un tweet contro l'arbitro". Ciò che sembra strategia di comunicazione del Napoli è nel fuorionda rubato durante la conferenza stampa di presentazione del calendario ufficiale del club. Ha da' passa' ‘a nuttata è il claim scelto per il lancio dell'evento che cade all'indomani della sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio (2-0 pesantissimo). La seconda consecutiva dopo il tonfo e le polemiche di San Siro per il ko con l'Inter e, in particolare, la direzione di gara dell'arbitro Massa.

Chi è che pronuncia quella frase captata perché i microfoni aperti hanno fatto da eco? Qual è il contenuto del messaggio da condividere? Chi è il giornalista che risponde ‘presente' alla chiamata e, orgogliosamente tifoso, fa da eco sui social network utilizzando l'hashtag suggerito? La riflessione a voce alta – magari lo ha detto per scherzo e per smorzare un po' il clima di tensione che ha scandito quella serata negativa e sfortunata – sembra di Nicola Lombardo, capo della comunicazione del club partenopeo, che si rivolge a Insigne. La persona alla quale dice di aver dato il via libera è Carlo Alvino (come si evince dal tweet successivo).

#controlliamomassa è la voce che avrebbe dovuto alimentare il tam tam nei confronti del ‘fischietto' che ha espulso Lorenzo Insigne per un "va a cacare" pronunciato dal calciatore in un momento di rabbia. Per quell'atteggiamento sopra le righe, per quella reazione a caldo in un match intenso dal punto di vista fisico ed emotivamente stressante, il capitano s'è scusato con l'arbitro nello spogliatoio e ha rimediato la squalifica solo di una giornata. Lo stesso 24 azzurro ha fatto ammenda pubblicamente dichiarando che "un capitano certe cose non le dovrebbe fare" e dicendosi sinceramente dispiaciuto "per aver lasciato la squadra in dieci" e chiarendo che la decisione del ritiro è stata condivisa.