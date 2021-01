Ritorna il campionato, dopo la parentesi infrasettimanale della Coppa Italia e con esso anche le partite legate al 18° turno di Serie A. Tra queste c'è Napoli-Fiorentina. Al ‘Maradona' il match è in programma per domenica 17 gennaio 2021, alle ore 12.30. Al lunch time, dunque si scende in campo con gli azzurri di Gattuso che devono dare continuità alle proprie prestazioni di fronte a Prandelli e ai suoi viola in cerca di conferme. La partita sarà trasmessa solamente per gli abbonati DAZN, criptata e in esclusiva unicamente a pagamento, sia per quanto riguarda la fruizione in TV sia per l'online integrale e in tempo reale.

Napoli-Fiorentina, dove vederla in TV

Napoli-Fiorentina apre la domenica di partite di Serie A. Alle 12.30 al ‘Maradona' di Napoli il match valido per la 17a giornata di campionato che vede di fronte gli azzurri allenati da Gattuso e i viola di Prandelli. E' una partita fondamentale per entrambe le squadre, in cerca di conferme importanti. Per quanto riguarda la visione televisiva della partita, Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva e a pagamento da DAZN che ne detiene i diritti. Sui canali DAZN sarà possibile seguire il match per i soli abbonati, con ampi pre e post partita e interviste e commenti attorno alla gara.

La diretta streaming di Napoli-Fiorentina

Per chi non potesse usufruire della disponibilità di DAZN in TV può sempre vivere le emozioni in diretta di Napoli-Fiorentina attraverso il proprio pc o i propri devices. Il tutto sarà possibile, sempre e solo a pagamento e in esclusiva, per gli abbonati che hanno sottoscritto il pagamento per assistere al match. Basterà scaricare l'applicazione apposita di DAZN dedicata ai devices per il servizio mobile o collegarsi alla stessa dal proprio pc per garantirsi la diretta del match senza ulteriori problemi.