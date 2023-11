Nainggolan riparte dal campionato indonesiano: ha firmato con la squadra ultima in classifica Una nuova avventura nel mondo del calcio per Nainggolan: ha firmato per il Bhayangkara, squadra ultima in classifica nel campionato indonesiano.

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sei mesi dopo la sua ultima avventura in Italia Radja Nainggolan torna in campo e lo fa ripartendo dall'Indonesia. Il centrocampista ha salutato la SPAL dopo un solo anno di contratto ed è rimasto senza squadra per diversi mesi, fino a quando il Bhayangkara gli ha dato l'opportunità di partire per un'esperienza inedita: il Ninja ha firmato per un anno con il club indonesiano, allontanandosi dalle luci del calcio europeo a 35 anni.

A confermarlo è stato il direttore sportivo della società, Sumardji, che ha svelato tutti i retroscena di questo trasferimento avvenuto quasi a sorpresa. Il centrocampista ha firmato un contratto di un anno, di cui non sono state rese note le cifre: "Sì, verrà a giocare con noi. Arriverà il 3 dicembre. Il contratto è fino alla fine della stagione", ha affermato a Indosport.com dando il benvenuto al nuovo giocatore che presto sarà alle prese con la sua nuova avventura.

La sfida scelta da Nainggolan è sicuramente affasciante e abbraccia le sue radici, dato che il padre appartiene a un'etnia dell'isola di Sumatra, in Indonesia, ma è soprattutto complicata per le condizioni di classifica in cui versa la squadra: il Bhayangkara è il fanalino di coda del campionato con appena dieci punti conquistati e una sola vittoria in 20 partite giocate, una situazione disastrosa che il Ninja proverà a risollevare grazie alla sua grande esperienza.

Le ultime mosse di mercato del club hanno portato a una vera e propria rivoluzione con l'arrivo in panchina dell'argentino Mario Gomez, assistente di Hector Cuper all'Inter per due anni e finito in Indonesia appena un mese fa. Diversi giocatori stranieri hanno deciso di abbracciare la causa del club indonesiano che dal prossimo weekend avrà il suo nuovo leader: la missione di Nainggolan sarà quella di evitare una retrocessione che appare sempre più vicina, ripartendo da un calcio lontano dai riflettori dopo tanti anni trascorsi nel grande palcoscenico dell'Europa.