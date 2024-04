video suggerito

Nainggolan ha zero stima di Guendouzi, la definizione è tecnica: “Per me è una pippa” Radja Nainggolan distrugge senze mezze misure Matteo Guendouzi, definendolo “una pippa”. Il belga sfida a trovare una sola qualità del centrocampista della Lazio: “Segna? No. È veloce? No”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

118 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da centrocampista a centrocampista: Radja Nainggolan definisce Matteo Guendouzi "una pippa", senza mezze misure. Del resto il 35enne belga – che sta spendendo gli ultimi spiccioli di carriera in Indonesia, terra natia del padre – è sempre stato così, fin troppo schietto, e non si fa pregare due volte quando durante la diretta streaming a ‘Controcalcio' Damiano ‘Er Faina' cita Guendouzi come uno dei migliori calciatori nella stagione della Lazio.

La premessa del discorso di Nainggolan è che la formazione iniziale nel derby era sbagliata. "In un derby di Roma Luis Alberto in panchina? Come cazzo fai? È l’unico giocatore che può mettere qualità in avanti in quella squadra", attacca il Ninja, che poi fa a pezzi Guendouzi: "Per me è una pippa, te lo dico proprio così. Cioè, tu dai via Milinkovic-Savic e lo rimpiazzi con Guendouzi? Ma che cazzo stai a dì!".

"Dimmi una qualità di Guendouzi. Una – chiede al Faina – Quanti gol ha fatto? Uno. È veloce? No. Dici che ha tanta resistenza? Resistenza ce l'hanno quelli che fanno atletica, non i giocatori di calcio! Per me non è da Lazio, non è da grande squadra, da metà classifica in su. Io al posto di Guendouzi prenderei Duncan della Fiorentina tutta la vita. Guendouzi non è un giocatore forte, punto. È un giocatore normale".

Sistemato il 24enne vicecampione del mondo francese, che la scorsa estate il Marsiglia ha dato alla Lazio in prestito con diritto di riscatto, Nainggolan – da vecchio cuore romanista – dedica un pensiero anche a Sergej Milinkovic-Savic, col quale viene messo a confronto in trasmissione. Er Faina sceglie "Milinkovic-Savic tutta la vita", il belga non gliela fa passare: "Ma che cazzo stai a dì, ce l'avevo sempre in tasca quando ci giocavo contro".

Radja è bello rilassato, così come è rilassata la squadra della massima serie indonesiana in cui gioca, il Bhayangkara. Quando mancano quattro giornate alla fine della stagione regolare, il club è penultimo in classifica. Il ruolino stagionale di Nainggolan – che è titolarissimo – dice 8 presenze con un gol segnato.