Muore in campo per un contrasto di gioco: il calcio fortuito dell’avversario non gli lascia scampo Terribile tragedia in Algeria, dove Wassim Djezzar, un giovane calciatore Under 17, è morto in campo in seguito ad un contrasto di gioco: l’avversario è arrivato in ritardo e al posto del pallone ha preso le parti basse dello sfortunato ragazzo, che non si è più ripreso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Terribile tragedia in Algeria, dove Wassim Djezzar, un giovane calciatore della squadra Under 17 dell'NRB Oued El Ma, una squadra amatoriale della Ligue de Batna, è morto in campo domenica in seguito ad un contrasto di gioco. Di giocatori deceduti per improvvisi arresti cardiaci purtroppo ce ne sono stati tanti in passato, ma non si ricorda il caso di uno che sia morto dopo aver ricevuto un calcio che il suo avversario avrebbe voluto indirizzare sul pallone. La fatalità assoluta del dramma è resa evidente dalle immagini: non c'è chiaramente nessuna intenzione cattiva del ragazzo che prova a togliere la palla a Djezzar, ma viene anticipato ed a quel punto colpisce con un forte calcio le parti basse dello sfortunato calciatore.

Wassim Djezzar, lo sfortunato calciatore algerino morto in campo per il calcio di un avversario

Il destino tragico del giovane algerino si è compiuto anche per una concausa che ha contribuito a non lasciargli scampo: la mancanza di un'ambulanza nell'impianto dove si stava svolgendo la partita, nonostante i regolamenti per questo tipo di competizioni la prevedessero. E così, mentre la disperazione dilagava in campo e fuori – con compagni di squadra e avversari a mettersi le mani nei capelli quando hanno capito la gravità della situazione vedendo il calciatore esanime – un veicolo civile è dovuto entrare sul terreno di gioco per trasportare in ospedale Djezzar.

La Federcalcio algerina ha rilasciato un comunicato ufficiale manifestando il suo cordoglio sia al club che alla famiglia del giovane calciatore deceduto: "Il presidente Walid Sadi invia, a nome dei membri dell'organo federale, le sue più sentite condoglianze alla famiglia del defunto e al suo club".

Adesso sarà aperta un'indagine per fare luce sulle circostanze esatte della morte di Djezzar. Una morte inaccettabile per i genitori, che al mattino hanno salutato il loro ragazzo non potendo mai pensare che non lo avrebbero mai più rivisto.