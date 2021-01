Victor Osimhen, risultato positivo al Covid-19 al suo rientro in Italia, sarà multato dal Napoli per il suo comportamento durante le vacanze trascorse in Nigeria. A far infuriare la società partenopea e l'allenatore Gennaro Gattuso infatti è stata la festa senza mascherine e distanziamento sociale a cui ha preso parte l'attaccante nel giorno del suo compleanno. Un comportamento che il club e il tecnico dunque non hanno assolutamente gradito in quanto denota una mancanza di professionalità del calciatore oltre ad un'imperdonabile inosservanza dei rigidi protocolli sanitari cui si attengono ormai da mesi tutti gli sportivi professionisti e non solo.

Al patron Aurelio De Laurentiis e all'allenatore Gennaro Gattuso non sono infatti andate giù le immagini circolate sui social network girate presso l'abitazione del calciatore nel quartiere Magodo Estate a Lagos, capitale della Nigeria, risalenti allo scorso 29 dicembre e diffuse da Golden Michael, cantante gospel che ha accompagnato l'evento con la sua musica. Le scene ritratte infatti immortalano Osimhen circondato da diverse persone tra musica e balli senza alcun rispetto delle basilari norme anti-Covid rispettate in tutto il mondo data l'assenza totale di mascherine e distanziamento sociale.

Comportamento ingiustificabile per il Napoli e per Gattuso reso ancor più intollerabile dal fatto che questa "leggerezza" priverà la squadra del suo centravanti titolare, fuori dall'8 novembre scorso a causa di un infortunio alla spalla rimediato in Nazionale, almeno per altre tre partite. La positività al virus difatti lo costringerà ad un altro periodo lontano dal campo e dalla squadra, alla quale è evidentemente mancato nelle ultime settimane, caratterizzate da un rendimento piuttosto altalenante. Una "leggerezza", quella di Victor Osimhen, dunque considerata una mancanza di rispetto verso i compagni di squadra e la società come dimostrano la multa in arrivo di cui ancora non si conosce l'entità e l'arrabbiatura di Rino Gattuso che ha perso nuovamente il suo attaccante proprio quando ne stava già pregustando il ritorno in campo.