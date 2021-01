La stagione di Victor Osimhen inizia ad assumere i contorni di un percorso ad ostacoli. Prima l'infortunio alla spalla rimediato con la Nigeria, che l'ha costretto ad uno stop di oltre un mese e mezzo (per ora). Poi la notizia della positività al Covid, comunicata dal Napoli in seguito al tampone effettuato al rientro in Italia del giocatore, in seguito un periodo passato all'estero tra riabilitazione e qualche giorno di libertà. Un imprevisto che rallenterà ulteriormente il rientro in gruppo del centravanti, che pareva essersi messo alle spalle i problemi alla spalla. La positività al virus lo costringerà ad un altro periodo lontano dal campo e dalla squadra, alla quale è evidentemente mancato nelle ultime settimane, caratterizzate da un rendimento piuttosto altalenante.

Sui social, intanto, circolano video e foto di una festa con Osimhen protagonista. Le immagini risalgono a tre giorni fa, giorno del compleanno dell'attaccante, e sarebbero state girate presso l'abitazione del calciatore nel quartiere Magodo Estate a Lagos, capitale della Nigeria. Sono state diffuse da Golden Michael, cantante gospel che ha accompagnato l'evento con la sua musica. Le scene ritratte vedono Osimhen circondato da diverse persone tra musica e balli. Una festa come tante altre, non fosse stato per il periodo storico: colpisce l'assenza totale di mascherine e distanziamento.

Una condotta che evidentemente stona con le norme sul distanziamento sociale seguite quasi ovunque nel mondo e soprattutto con i rigidi protocolli che i calciatori professionisti sono chiamati ad osservare ormai da diversi mesi. In particolare nel Napoli, una delle società che effettua il maggior numero di tamponi di controllo tra quelle di Serie A. Una leggerezza che ha esposto ad un grosso rischio Osimhen, per il quale il 2021 comincia nel peggiore dei modi.