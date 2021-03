Gianluca Frabotta ha rischiato grosso. L'esterno gettato nella mischia in Juventus-Spezia all'ultimo minuto dopo l'infortunio nel riscaldamento di de Ligt si è reso protagonista di un'entrata a dir poco decisa sull'avversario Vignali. Un intervento molto duro, e anche pericoloso, che l'arbitro ha punito con il giallo. Si tratta del classico fallo da "arancione", con il laterale che, essendo diffidato salterà il match con la Lazio.

Al minuto 10′ di Juventus-Spezia Frabotta ha messo letteralmente ko il dirimpettaio Vignali. In occasione di un contrasto aereo, il laterale della Juventus ha travolto il difensore della squadra di Italiano. Intervento scomposto per il giovane bianconero che ha colpito l'avversario prima con una ginocchiata e poi con il corpo in pieno volto. Vignali oltre alla botta rimediata dallo juventino, nella ricaduta ha sbattuto violentemente il volto sul terreno di gioco fortunatamente senza conseguenze. Il direttore di gara Sacchi ha estratto il giallo all'indirizzo di Frabotta che subito si è assicurato sulle condizioni di Vignali. Un episodio che ha richiamato alla memoria l'ormai celebre Pjanic-Rafinha, tornato alla ribalta dopo le ultime dichiarazioni di Orsato.

Intervento al limite quello di Frabotta, che involontariamente, non si è reso conto dell'irruenza con cui è arrivato a contrasto con il giocatore dello Spezia. Un fallo quasi da "arancione" per il giovane esterno di Pirlo, che se l'è comunque cavata, nonostante le proteste dello Spezia. Un cartellino giallo comunque pesante per Frabotta che, essendo diffidato, sarà costretto a saltare per squalifica il prossimo match della Juventus contro la Lazio. Una situazione pesante per Pirlo, che perde dunque un'altra pedina, nel suo reparto difensivo, dopo il forfait di de Ligt nel pre-partita.