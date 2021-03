Gli episodi da moviola di Juventus-Porto, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Al 19′ l'arbitro Kuipers assegna un calcio di rigore al Porto per fallo di Demiral su Taremi. Il difensore turco, nell'occasione, è ingenuo e irruento. L'avversario prende posizione e si interpone tra lui e il pallone, che nel frattempo è in arrivo verso il centro dell'area. Il tentativo di anticipo da parte di Demiral diventa così un'entrata sulla gamba sinistra di Taremi. L'attaccante del Porto ottiene esattamente quello che voleva: il contatto gamba contro gamba in seguito al quale crolla al suolo. Il direttore di gara non ha dubbi nell'indicare il dischetto, nonostante le vibranti proteste da parte dei calciatori della Juventus. La decisione è corretta: Demiral tenta di colpire il pallone ma fallisce nel suo obiettivo e finisce per centrare Taremi. Il giocatore del Porto accentua la caduta, ma il contatto è evidente e irregolare.

(in aggiornamento)