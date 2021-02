Il principale episodio da moviola di Benevento-Roma è arrivato a tempo ampiamente scaduto, in pieno recupero. L'arbitro Pairetto ha concesso il rigore alla formazione ospite per un fallo di Foulon su El Shaarawy. Giocatori di casa disperati, ma "salvati" dall'intervento del Var. Il penalty infatti è stato cancellato dopo l'intervento della tecnologia che ha ravvisato un fuorigioco precedente di Pellegrini.

Una partita molto equilibrata e intensa, con poche occasioni da gol ed emozioni. Benevento-Roma si è accesa però nel recupero, quando gli ospiti in superiorità numerica per il doppio giallo a Glik si è riversata in avanti alla ricerca della rete della vittoria. Sugli sviluppi di un'azione insistita, il pallone è arrivato ad El Shaarawy che è caduto dopo un intervento in tackle di Foulon. L'arbitro Pairetto, ben posizionato ha subito indicato il calcio di rigore, tra le proteste di tutto il Benevento. I replay hanno confermato la bontà della scelta del direttore di gara, nel sanzionare il contatto tra la gamba sinistra del numero 18 ospite e quelle del "Faraone".

Pairetto però è stato comunque richiamato dalla sala Var. A sorpresa però sotto la lente d'ingrandimento della moviola è finito non il contatto, ma la posizione in avvio di azione di Lorenzo Pellegrini. Dopo qualche secondo, su segnalazione dei suoi collaboratori, ecco il dietrofront, con l'arbitro che ha cancellato il calcio di rigore, evidenziando il netto fuorigioco del capitano, che era sfuggito inizialmente al guardalinee. Nulla di fatto e sospiro di sollievo per il Benevento che ha portato a casa un punto prezioso.