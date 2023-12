Mourinho trova una lettera appassionante sulla panchina della Roma: “Dammi una possibilità” Dopo la partita della Roma dagli spalti del Dall’Ara è piovuta una lettera indirizzata a Mourinho con una richiesta speciale: “La tua sola esistenza ha cambiato la mia vita, spero di avere l’opportunità di imparare da te”

Una lettera piovuta dalla tribuna, un tentativo disperato di raggiungere José Mourinho per lasciargli un unico messaggio e provare a coronare un sogno: la Roma in casa del Bologna ha trovato una brutta sconfitta, ma qualche tifoso ha cercato di risollevare lo Special One affidando a un foglio di carta parole speciali, intrise di stima e di ammirazione nei confronti dell'allenatore.

Poche righe ma sufficienti per spiegare tutto l'amore che Densing Moses Sebastian Bruno – così come si è firmato – nutre nei confronti del portoghese, concluse con una richiesta ben precisa: "Se mi dai la possibilità vorrei lavorare come tuo assistente". Al termine della partita il giornalista Tommaso Turci di DAZN ha trovato il foglio appallottolato accanto alla panchina di Mourinho e ne ha diffuso il contenuto sui social.

L'uomo arriva da Madurai, una città del sud dell'India, con un intento ben preciso: apprendere tutti i segreti dell'allenatore per poi tornare nel suo Paese natale e provare a risollevare il movimento calcistico indiano. La lettera è commovente: "Sono onorato di incontrarti ed è un sogno d'infanzia che si realizza per me. Non trovo le parole per spiegarti quanto ti ammiro. La tua sola esistenza ha cambiato la mia vita per sempre".

Per il tifoso Mourinho è stato un grande esempio di vita prima ancora che di sport: "Sono cresciuto guardando te, la tua genialità, passione e leadership mi hanno dato tanta sicurezza per affrontare la carriera nel mondo del calcio anche quando ero alle prese con l'incertezza". Nella lettera l'uomo descrive lo Special One come esempio per tanti allenatori in giro per il mondo, ma anche per tanti bambini che ripongono tutti i propri sogni nel pallone.

Poi, nella seconda pagina della lettera gettata in mezzo al campo, arriva una richiesta spiazzante. È il vero motivo che ha portato l'uomo fino a Bologna, a un passo dal suo allenatore: "Se mi dai una possibilità mi piacerebbe lavorare come tuo assistente. Vorrei assorbire ogni pezzo della tua filosofia da allenatore ed ereditare il tuo stile con i tuoi consigli. Quando sarà il momento giusto vorrei riportare la passione in India per elevare la cultura calcistica di quel posto".

Il tifoso indiano chiude il cerchio ringraziando Mourinho e incrociando le dita per la sua domanda speciale, con la speranza che arrivi all'allenatore che ha cambiato per sempre la sua vita: "Se ci fosse una possibilità per avere la tua presenza nella mia vita vorrebbe dire molto per me. Grazie ancora per tutto, spero di avere un'opportunità per imparare da te. Per sempre il numero uno, lo Special One".