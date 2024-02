Mourinho sta imparando il tedesco per la sua nuova avventura: spunta la suggestione Bayern Secondo i media tedeschi Mourinho sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco: la panchina di Tuchel traballa e lo Special One è il candidato principale dei bavaresi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

José Mourinho non resterà a lungo senza panchina. Dopo l'esonero dalla Roma lo Special One si sta già preparando per il ritorno in pista, dato che la sua carriera in questo momento non prevede un anno sabbatico. Il portoghese dovrà ripartire dopo l'esperienza in Italia durata quasi tre anni e il futuro potrebbe portarlo in Bundesliga.

Secondo quanto riportato dalla Bild la prossima squadra di Mourinho potrebbe essere il Bayern Monaco. Sarebbe un'avventura inedita per lui che non ha mai allenato in Bundesliga: nella sua lunga carriera ha messo piede in Germania soltanto da avversario, ma questa volta la situazione potrebbe cambiare vista la posizione precaria di Tuchel.

La sconfitta contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ha rimesso in discussione il tecnico tedesco che non sta vivendo una stagione facilissima con i bavaresi. L'ultima pesante sconfitta fa allontanare sempre di più le speranze della vittoria del titolo e la dirigenza del Bayern non può accettare di continuare così ancora a lungo.

Per questo motivo secondo i media tedeschi Mourinho starebbe già imparando il tedesco per potersi integrare il prima possibile nella nuova realtà. La sua chiamata in Bundesliga sarebbe soltanto questione di tempo, ma potrebbe avvenire presto se Tuchel non dovesse riuscire a sistemare la situazione in tempo.

Già in passato lo Special One era stato vicino ai bavaresi, ma poi ha sempre scelto altre avventure senza mai cimentarsi con il campionato tedesco. Nel 2019 il suo ex giocatore Bastian Schweinsteiger ha ammesso che il portoghese era un grande conoscitore delle squadre e dei giocatori della Bundes, una passione che adesso potrebbe tornargli utile.

Anche se non è ancora arrivato l'ultimatum a Tuchel, il profilo di Mourinho rispetta alla perfezione le richieste del Bayern che vuole puntare sul grande nome per tornare subito a vincere. E nessun allenatore in circolazione può dare così tante garanzie come lo Special One.