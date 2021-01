Il Tottenham è stato sconfitto in casa 3-1 dal Liverpool. Mourinho probabilmente dà l'addio alle chance di titolo e vede anche allontanarsi le ‘big three' della Premier League. Una serata disastrosa per gli Spurs che hanno perso per infortunio Harry Kane, infortunatosi a entrambe le caviglie. Ma ora c'è anche la grana Aurier, che dopo essere stato sostituito durante l'intervallo, ha preso la sua roba dallo spogliatoio, ha sbattuto la porta ed è andato via. Dopo aver litigato con il tecnico e i compagni di squadra.

Aurier si dimentica di Mane e il Liverpool fa gol

Il vulnus arriva molto presto. Dopo il gol annullato con il VAR a Son, fuorigioco millimetrico, il Liverpool trova il vantaggio con Firmino che da vero bomber segna da due passi dopo essersi inserito con i tempi giusti. Il brasiliano sfrutta un assist di Mané e insacca. Il numero 10 di Klopp scappa dalla (presunta) marcatura di Aurier che non aveva capito il taglio, è rimasto troppo indietro ed ha lasciato gioco facile al suo avversario di giornata. Nell'intervallo Mourinho comunica all'ivoriano la decisione di sostituirlo e l'ex del Psg si infuria. Aurier, secondo quanto scrive il ‘Daily Mail', dà il là a una litigata con il tecnico e con alcuni calciatori.

Il laterale infuriato, si fa la doccia, si cambia e va via, non torna in panchina a seguire i compagni né si piazza sulle tribune. Furioso se ne va, ben sapendo che un gesto del genere è sbagliato. Questa potrebbe essere la ‘cosiddetta ultima goccia'. Perché tra Aurier e Mourinho i rapporti non sono mai stati eccezionali, tempo fa disse che in fase difensiva non si fidava troppo del laterale, che di sicuro non ha dimenticato quelle parole. Una multa arriverà sicuramente, ma non è da escludersi nemmeno la cessione, il mercato è aperto fino al lunedì. La scappata dallo spogliatoio di Aurier potrebbe partorire la cessione immediata.