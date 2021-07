"Ci sono allenatori nella storia dei club che non puoi paragonare ad altri. All’Inter, per esempio, non puoi paragonare Mourinho e Helenio Herrera ad altri allenatori. Non puoi”. José Mourinho lancia così la sua frecciata ad Antonio Conte, che è stato l'allenatore che ha riportato l'Inter a vincere lo Scudetto dopo undici anni. A chi gli ha chiesto se fosse dispiaciuto di non potersi confrontare contro la sua ex squadra ma senza il tecnico più volte a lui paragonato ma lo Special One ha risposto con una stoccata estremamente velenosa e piuttosto chiara. Il nuovo allenatore della Roma ha risposto a tutte le domande nel corso della conferenza stampa di presentazione a terrazza Caffarelli e ha rafforzato così il suo concetto: "Ci sono allenatori nella storia del club che non dovresti mai confrontare. Ad esempio, se parli di Liedholm o Capello, a Roma, non possono essere paragonati a nessuno".

Spesso e volentieri nel corso dell'annata appena trascorsa, che ha visto l'Inter tornare a vincere dopo tanti anni, il modo di comunicare di Antonio Conte è stato paragonato a quello dello Special One e la vittoria del tricolore ha portato molti addetti ai lavori a spingere nella similitudine tra i due: Mou, che non è il tipo da mezze misure e cerca sempre di evidenziare ciò che ha fatto e ha raggiunto in carriera, ha cercato di ritagliare il suo campo all'interno della storia nerazzurra. Il tecnico portoghese ha tenuto a sottolineare come nessuno avvicinarsi al suo Triplete del 2010 e ai titoli di campione d'Europa e del mondo agguantati ben due volte dall'allenatore argentino negli anni '60.

José Mourinho e Helenio Herrera hanno compiuto quasi la stessa traiettoria, visto che dopo aver allenato l'Inter si sono staccati dai club italiani e poi si sono seduti sulla panchina della Roma: il Mago con la squadra giallorossa vinse una Coppa Italia nel 1969 e una Coppa Anglo-Italiana nel 1972, adesso vedremo se lo Special One sarà in grado di ripetersi anche nella Capitale.