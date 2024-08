video suggerito

Mourinho paga a caro prezzo l’eliminazione dalla Champions League: contestazione e giocatori in vendita Inizia nel peggiore dei modi la stagione in Turchia per José Mourinho, dopo l’eliminazione nei preliminari di Champions League: il Fenerbahce è sotto assedio da parte dei propri tifosi e alcuni giocatori della squadra vogliono già andarsene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura turca di José Mourinho che ha dovuto subire una clamorosa eliminazione in Champions League, perdendo nei turni preliminari contro i francesi del Lille. Per il tecnico portoghese, aria pesantissima al Fenerbahce dove si è già registrata una prima contestazione dei tifosi e alcuni movimenti di mercato in uscita che potrebbero indebolire la rosa di una squadra che sta deludendo pesantemente le aspettative.

La contestazione dei tifosi dopo l'eliminazione in Champions League

L'obiettivo di José Mourinho era centrare la Champions League con il Fenerbahce per dare una svolta decisa rispetto alle ultime stagioni in cui il club ha dovuto subire pesantissime umiliazioni tra cui un campionato perso solamente per un punto sugli storici rivali del Galatasaray. E, invece, è arrivata la prima doccia gelata per il portoghese in Turchia: eliminazione dalla competizione ad opera del Lille che nel match di ritorno, dopo la vittoria in casa per 2-1, è riuscito a pareggiare nei supplementari.

Nella prima occasione in cui il Fenerbahce è ritornato in campo, seconda giornata di Super Lig, i tifosi non hanno perso occasione per esprimere tutto il proprio disappunto nei confronti della società. Nessuno è stato risparmiato, nemmeno Mourinho anche se il primo sul banco degli imputati resta il presidente, Ali Koc: un serrato lancio di oggetti e bottiglie ha infatti accompagnato l'ingresso in campo della squadra per la trasferta di campionato contro il Goztepe conclusasi 2-2.

Leggi anche Come funziona il sorteggio della nuova Champions League: un software stabilirà tutto

Senza Champions, giocatori scontenti: Kadioglu verso la Premier

Non solo le intemperanze dei propri tifosi ma anche il rischio di vedersi ridotta la qualità della propria squadra in vista di una stagione tutt'altro che serena. Josè Mourinho da quando è arrivato al Fenerbahce ha stilato una lista di neo acquisti che è arrivata a dieci unità. Tutto concesso da parte del presidente Koc che aveva promesso nessuna cessione importante. Invece, all'indomani dell'eliminazione dalla Champions, tra i giocatori c'è chi ora vorrebbe andarsene e il presidente è pronto a trattare.

Si tratta del terzino sinistro Ferdi Kadioglu che negli ultimi Europei si è rivelato uno dei migliori in Nazionale, con diverse prestazioni impressionanti che hanno destato più di un semplice interesse: malgrado le parole di Koc, appare sempre più imminente un suo trasferimento al Brighton, con il giocatore che ha richiesto la cessione. L'offerta del Brighton si aggira sui 35 milioni di euro, una cifra record per un addio alla Super Lig turca, qualora l'accordo venisse concluso.