Un'altra sconfitta, la quinta nelle ultime sei partite di Premier League. In Inghilterra non esiste come in Serie A esattamente il girone di ritorno, con lo stesso ordine delle partite, ma se fosse così il confronto degli Spurs sarebbe tremendo, perché il Tottenham che ha perso pure il derby con il West Ham, impostosi 2-1 e che così si è issato al quarto posto, superando il Chelsea. Il quarto posto per i bianchi londinesi si è allontanato ulteriormente e ora c'è grosso malcontento attorno alla figura di José Mourinho. Sui social è spuntato, e con tanta forza l'hashtag #JoseOut.

West Ham-Tottenham 2-1

Zitto zitto il West Ham si porta al quarto posto, gli Hammers partiti con l'obiettivo della salvezza continuano a sognare ora un posto nelle coppe europee. Moyes ha festeggiato il prestigioso successo nel derby con i gol di Antonio e Lingard, che ha ritrovato verve, a cui ha risposto Lucas Moura. Il Tottenham sperava di iniziare la sua rimonta in classifica e invece se n'è andato dall'olimpico di Londra con un ko e con il 9° posto in classifica.

Cinque sconfitte nelle ultime sei partite, ha vinto solo in casa con il West Browmich (penultimo), per il Tottenham che voleva tornare in Champions League, ma il quarto posto è lontano, e considerato che le prime tre della classe hanno già un buon margine, ora può lottare solo per l'ultima piazza utile, ma davanti ci sono il West Ham (45 punti), il Chelsea (43), l'Everton, che ha vinto il derby, e il Liverpool (entrambe a 40) e l'Aston Villa che ha gli stessi punti del Tottenham ma una partita in meno.

Nelle tendenze c'è #JoseOut

E ora sui social è tornato in auge un hashtag che Mourinho, ahi lui conosce bene, perché ha vissuto sulla sua pelle già ai tempi del Chelsea e del Manchester United e cioè #JoseOut. I risultati delle ultime settimane sono sotto gli occhi di tutti e sono molto negativi,in mezzo anche il ko di FA Cup. Ma non è tutto da buttare. Perché il Tottenham è in finale di Coppa di Lega, la Carabao Cup, e proverà a vincere un trofeo per la prima volta dopo tredici anni contro il City di Guardiola ed è a un passo dagli ottavi di Europa League, e chi la vince conquista un posto in Champions.