Everton-Tottenham 5-4, epico successo di Ancelotti che batte Mourinho in FA Cup

L’Everton dopo i tempi supplementari batte per 5-4 il Tottenham negli ottavi di finale di FA Cup. La squadra guidata di Ancelotti vince una partita incredibile e si qualifica per i quarti, decisivo un gol di Bernard. Cocente eliminazione per José Mourinho, che subisce un’altra sconfitta con gli Spurs.