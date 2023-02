Mourinho attacca giocatori e club: “Partita orribile della Roma. Turnover? La rosa è troppo corta” Il tecnico portoghese dopo il ko interno con la Cremonese è stato eliminato dalla Coppa Italia. Mourinho dopo la partita ha criticato la sua Roma battuta in casa dall’ultima in classifica.

A cura di Alessio Morra

Nervoso per tutta la partita, José Mourinho si è presentato con un volto che non lasciava dubbi interpretativi in diretta TV. Nell'intervista a caldo si è visto il solito Mourinho che ha fatto i complimenti alla Cremonese, che ha difeso i singoli che hanno sbagliato e ha criticato pesantemente la sua Roma, che l'ha deluso in questo quatto di finale di Coppa Italia. Ma il portoghese non ha mancato di rifilare un paio di stilettate alla proprietà, perché ha rimarcato due volte le problematiche della sua rosa, che è corta.

La Cremonese ha eliminato la Roma 2-1 in Coppa Italia. Ultima in Serie A la squadra di Ballardini ha eliminato in coppa prima il Napoli e poi la Roma. Mou ha reso merito ai vincitori, ma ha sottolineato il primo tempo orribile dei suoi ragazzi: "Complimenti alla Cremonese, hanno fatto due grandi vittorie contro Napoli e Roma fuori casa. Questa coppa è strana. Vanno avanti squadre che l'anno scorso non erano messe bene in Serie A. Sono meritatamente in semifinale. Noi paghiamo per un primo tempo orribile, di un livello molto basso. Nel secondo tempo c'è stato un errore individuale che fa 2-0. Poi una buona reazione, loro si sono difesi con tanta gente, noi ci abbiamo provato e non siamo riusciti a pareggiare. Ho imparato in questi anni che non piangerò dopo una sconfitta".

Mourinho parlando del turnover ha spiegato perché non ha fatto giocatore una serie di big, poi schierati nella ripresa comunque: "Dopo la partita è facile parlare. Prima invece i medici e lo staff mi avevano detto che c'erano dei calciatori che potevano andare incontro a degli infortuni. Non possiamo perdere Dybala per qualificarci per le semifinali. Io ho una rosa che fa fatica giocando tre partite alla settimana, quando devo fare le rotazioni (turnover ndr.). Ma lasciamo perdere e concentriamoci su questa partita. A Napoli meritavamo un risultato diverso, Perché abbiamo fatto una grande partita. Ero orgoglioso. Stasera no. Ora penso alla prossima partita, giocheremo già tra tre giorni".

Zaniolo con una lettera ha provato a tendere la maglia di Mourinho, che però non ha voluto commentare nulla e non ha offerto nulla al calciatore reietto: "Non voglio commentare le parole di Zaniolo. La proprietà è stata molto chiara, io non dirò nulla".

Sabato la Roma torna in campo con l'Empoli. Voleva un riposo maggiore, ma non lo avrà perché domenica 5 febbraio all'Olimpico c'è il Torneo delle 6 Nazioni di Rugby: "Non so perché giochiamo sabato. Mi dicono che domenica c'è il rugby all'Olimpico e lunedì il campo sarà distrutto".