Mourinho annuncia l'inizio delle riprese del suo docufilm: "Dirò cose che si sapranno solo lì"

A cura di Ada Cotugno

José Mourinho sbarca sul piccolo schermo con il suo primo docufilm. Dopo la vittoria della sua Roma in Coppa Italia contro la Cremonese lo Special One ha annunciato la grande novità che riguarda la sua carriera: Netflix girerà un documentario su di lui, seguendo la sua vita sulla panchina della Roma e anche fuori dal campo per regalarci immagini e aneddoti esclusivi mai visti prima d'ora.

Una rivoluzione totale per l'allenatore che ha rivelato in conferenza stampa l'inizio di questo progetto. Le riprese cominceranno il prossimo giovedì e il docufilm potrebbe essere disponibile tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2025: una data da segnare in rosso sul calendario per tutti i tifosi, ai quali Mourinho non ha voluto fare nessuno spoiler. Qualche indizio però è trapelato da parte dello stesso portoghese che ha preannunciato la presenza di contenuti inediti.

"La prossima settimana inizio a girare il mio documentario su Netflix, dirò cose che si sapranno solo lì perché mi pagano bene (ride, ndr) e voi saprete che sono un pazzo totale", una piccola anteprima che ha già scaldato gli animi di tutti. Lo Special One non è un allenatore come gli altri e la sua lunga e vincente carriera ha da sempre attirato la curiosità di tanti.

Il docufilm (di cui non si conoscono ancora i dettagli precisi sulla struttura pensata da Netflix) conterrà anche alcuni retroscena legati al mercato e alla sua esperienza recente alla Roma. Tra questi, come svelato da Mourinho, ci saranno anche quelli legati alle voci di un possibile addio che da qualche mese stavano circolando nella capitale: "Vi racconto questo: non avevo firmato, ma avevo dato alla Roma la mia parola: avevo un altro club, volevano che facessi retromarcia con la Roma, ma io non l'ho fatto. Quando uscirà Netflix e saprete tutto mi direte che sono un pazzo. Io mi fido della loro onestà e del concetto della reciprocità e quindi non credo che parlino con altri alle mie spalle".