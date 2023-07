Mount esausto dei tifosi dello United: raggiunto in un parcheggio buio per firmare autografi Mason Mount inseguito dai tifosi del Manchester United in un parcheggio buio. Volevano a tutti i costi fargli firmare le magliette dei red Devils: l’ex Chelsea risponde stizzito.

A cura di Fabrizio Rinelli

Gli dice di smetterla di seguirlo, è esausto e infastidito. Mason Mount al Manchester United pensava di trovare una situazione più serena dopo l'iniziale trasferimento burrascoso ai Red Devils dal Chelsea, club nel quale è cresciuto e di cui è sempre stato tifoso. Il giocatore in queste ore però è finito al centro di un caso piuttosto controverso che ha visto inevitabilmente muoversi anche lo stesso club. Sui social in queste ore è diventato virale un video in cui il centrocampista viene avvicinato da due persone in un parcheggio buio mentre indossa la tuta dello United.

Mount aveva da poco parcheggiato la sua auto e mai si sarebbe aspettato di doversi trovare di fronte queste persone. Lo hanno rincorso stringendo in mano la maglia del Manchester United nel tentativo di farsela autografare. Un'insistenza che ha fatto innervosire e irritare il giocatore. Mount prova a parlargli: "Sapete che non le firmo – aggiungendo – Scusate ragazzi" mentre se ne va. Il nazionale inglese si rifiuta sottolineando: "Non ho firmato nulla negli ultimi tre giorni, quindi non so perché continuate a tornare". In maniera educata ha fatto capire chiaramente di essere infastidito da quella insistenza.

La visione di quel video ha fatto andare su tutte le furie diversi sostenitori del Manchester United già consapevoli di quanto sia stato doloroso per Mount lasciare il Chelsea. Ambientarsi ai Red Devils è dunque fondamentale per ritrovare fiducia e per questo episodi di questo tipo non dovranno più accade. "Non biasimarlo". È praticamente lo slogan emerso in queste ore in difesa del giocatore inglese. In tanti hanno specificato che le persone nel video fossero tifosi fasulli intenzionati a fare soldi facili.

Il club della Premier League ha anche rilasciato una dichiarazione a sostegno di Mount in cui si afferma: "Purtroppo questo tipo di situazione è diventato troppo comune". Il club ha fatto sapere che se dovesse succedere nuovamente un episodio simile sarà costretto a intensificare le misure di sicurezza attorno al centro sportivo del Manchester United. Una situazione che ha di fatto inorridito la parte buona della tifoseria United che mai si sarebbe comportata in questo modo, come spesso accade in Inghilterra dove i giocatori vivono in maniera mediatamente tranquilla questo tipo di situazioni.