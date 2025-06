Shai Gilgeous-Alexander firma 429 autografi di fila e non se ne rende conto: resta di sasso

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Shai Gilgeous-Alexander è a un passo dal titolo NBA con gli Oklahoma City Thunder, che conducono 3-2 la serie finale contro gli Indiana Pacers. Il 26enne canadese, nominato MVP della stagione che si sta per concludere, ha una disponibilità coi tifosi che è pari alla sua abilità mostruosa con la palla in mano. Nonostante sia diventato ormai una delle stelle più luminose dello sport mondiale, Shai non ha dimenticato che sono i tifosi quelli che rendono possibile il prosperare del campionato professionistico americano di pallacanestro, con conseguenti stipendi pazzeschi per i protagonisti (nel 2025 ha guadagnato 36 milioni di dollari).

Shai Gilgeous-Alexander firma 429 autografi di fila, ma pensa siano meno di 100

Dunque l'uomo simbolo di OKC non si risparmia mai quando gli viene chiesto di fermarsi per firmare autografi alle partite dei Thunder, sia in casa che in trasferta, una situazione che assume dimensioni pazzesche, davvero inimmaginabili, prima delle gare, quando c'è un po' di tempo in più e meno concitazione. Gilgeous-Alexander sa che i tifosi lo aspettano lungo il tunnel che porta al campo e allora si ritaglia del tempo dalla sua routine prepartita per firmare autografi per tutti e non deludere nessuno. In occasione di Gara 2 della finale con Indiana, la NBA ha contato le firme apposte da Shai e il numero è incredibile, addirittura 429.

Il tutto è stato documentato in un video postato sui propri social dalla NBA, che ha messo in sovraimpressione il conto degli autografi accelerando la velocità del filmato. Successivamente è stato chiesto alla stella dei Thunder quante firme credesse di aver messo e lui stesso non si era reso conto di quante fossero. "Non lo so, forse 50 o 60? 100?" ha risposto Gilgeous-Alexander. "Molte di più", gli ha detto un addetto ai social media della NBA. "Oh wow, allora non ne ho idea", ha esclamato a quel punto la guardia di OKC. Dopo che gli è stato detto che aveva firmato 429 autografi, Shai è rimasto basito: "Dici sul serio?! È pazzesco!". È esattamente quello che abbiamo pensato anche noi quando abbiamo visto il video…