La notizia, a livello mondiale, l'ha diffusa Quique Setien, l'ex allenatore del Barcellona, che su Twitter in un post ha scritto: "Riposa in pace Mario, questo è un duro colpo, un abbraccio alla tua famiglia". Il mondo del calcio spagnolo è in lutto per la morte di Mario Canales, un giovane calciatore di appena 16 anni della SD Solares, che non è riuscito a vincere la più importante partita della sua vita. Il club ha comunicato la sua morte a causa di un grave problema di salute.

Mario Canales Gonzalez aveva ricevuto tanti messaggi di sostegno

Questo sfortunato ragazzo era molto stimato e in queste ultime settimane era stato sostenuto con dei messaggi pubblici da tante stelle del calcio spagnolo, come lo stesso Setien, Ivan Helguera e Andrés Iniesta, leggenda del Barcellona e campione del mondo e d'Europa con la Spagna.

L'enorme affetto per Mario Canales Gonzalez

Sui social network la notizia si è diffusa velocemente e sono piovuti decine e decine di messaggi di sostegno per il calciatore cantabrico. Il Solares a nome della famiglia di Mario Canales Gonzalez ha pubblicato un post in cui viene espresso immensa gratitudine per il grande affetto mostrato in questi ultimi difficili periodi.