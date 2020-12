Mario Maraschi è morto all'età di 81 anni ad Arcugnano (nel Vicentino). La Genova blucerchiata lo ricorda per una splendida rete realizzata in rovesciata in un derby contro il Grifone, quella rossoblù ne ‘maledice' (dal punto di vista sportivo) quella prodezza tecnica e balistica che pareggiò i conti sotto la Lanterna. In un messaggio di cordoglio pubblicato sui social, la Samp ha voluto esprimere cordoglio e affetto ricordando proprio quell'episodio avvenuto a tempo quasi scaduto.

La carriera da attaccante di Maraschi era iniziata nella Pro Vercelli e proseguita indossando le maglie di Milan, Lazio, Bologna, Fiorentina, Vicenza e Cagliari. Conquistò uno scudetto con la Viola (nella stagione 1968/1969 con Bruno Pesaola in panchina) e con i liguri ha vissuto i momenti più belli e anche più brutti sul rettangolo verde: 14 gol in 61 presenze fanno il paio con il grave infortunio che subì a febbraio del 1976 a San Siro, in un match contro i rossoneri.

La rottura del tendine d'Achille ne scandì l'ultima annata con la casacca dei dorici. Ed è in occasione della gara di domenica prossima (6 dicembre) contro il ‘diavolo' che la Samp ricorderà con commozione l'ex calciatore, autore della bellissima rovesciata nel derby del '74.

La sua splendida rovesciata che ci permise di pareggiare al minuto 89 il derby della Lanterna del marzo 1974 rimarrà infatti nelle memorie – vissute e tramandate – di un’intera tifoseria, quella sampdoriana, che lo accolse non più giovanissimo nel 1973.

Ad avere un pensiero speciale per Mario Maraschi è anche la tifoseria vicentina, in particolare da parte di coloro che hanno i capelli bianchi e ne ricordano le 116 presenze e le 32 reti realizzate con la maglia del Lanerossi. La indossò in due momenti differenti dell'esperienza di goleador con la valigia: dal 1965 al 1967 (59 partite e 13 reti) e tra il 1970 e il 1972 (54 gare e 19 reti).