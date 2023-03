Morto Just Fontaine, leggenda del calcio: nessuno come lui ai Mondiali Calcio in lutto per la morte della grande gloria Just Fontaine. L’ex calciatore e allenatore si è spento a quasi 90 anni, ha firmato un record eccezionale.

A cura di Marco Beltrami

Pochi mesi dopo la conclusione dei Mondiali, il calcio dice addio ad una leggenda che ha legato per sempre il suo nome proprio alla rassegna iridata. È morto a 89 anni, Just Fontaine, grande gloria del pallone francese capace di scrivere pagine memorabili di storia sportiva.

Il classe 1933 di Marrakech che ad agosto avrebbe spento 90 candeline è deceduto per le conseguenze di una malattia. Ha dedicato tutta la sua vita al calcio, prima come calciatore e poi come allenatore, raggiungendo risultati eccezionali. Cresciuto con la squadra di Casablanca, ha poi militato in Francia con le maglie di Nizza e Reims, segnando gol a raffica. Dopo aver chiuso la sua parentesi con i tacchetti, si è dedicato alla panchina, guidando la nazionale francese, il PSG, il Tolosa e il Marocco.

Fontaine sarà ricordato però soprattutto per il suo eccezionale rendimento ai Mondiali con la nazionale della Francia. È lui il detentore infatti di un record che finora nessuno è riuscito a superare: Just Fontaine ha segnato la bellezza di 13 gol in una singola edizione dei campionati. Il suo strepitoso score risale alla Coppa del Mondo del 1958, quando la Francia ottenne il terzo posto. Complessivamente il bomber mise a segno 30 gol in 21 partite con la sua rappresentativa.

Quello del miglior capocannoniere di sempre, non è stato l'unico primato di Fontaine visto che sempre in occasione dei Mondiali del 1958 stabilì anche il record di marcature in un singolo incontro, ben 4 alla Germania. Solo Oleg Salenko poi fece meglio nel 1994 con le 5 reti al Camerun. Per il formidabile ex attaccante francese comunque si tratta ancora della seconda media gol più alta della storia, con più di due reti a partita. Meglio di lui solo Kocsis. Nel 2004 Just Fontain è stato incluso dalla Fifa e da Pelé nella lista dei 125 migliori giocatori di sempre.