Morto John Robertson, venne definito il ‘Picasso del calcio’: vinse due volte la Coppa dei Campioni

A 72 anni, è morto John Robertson. Era stato un calciatore di altissimo livello, con il Nottingham Forest vinse due volte la Coppa dei Campioni. Era scozzese. Il leggendario allenatore Brian Clough lo definì, ai tempi: ‘Il Picasso del calcio'. Dopo aver lasciato l'attività è stato anche allenatore.

I più giovani forse non lo hanno mai sentito nominare, ma quello di John Robertson per il calcio britannico è un nome importante. Era nato in Scozia nel 1953 ed ha legato la sua carriera prevalentemente al Nottingham Forest con cui vinse sette trofei, i più luccicanti la Coppa dei Campioni del 1979, quando servì l'assist a Trevor Francis, e quella del 1980, che decise segnando un gol con l'Amburgo. Era soprannominato ufficialmente ‘Supertramp', ma Clough lo paragonò a Picasso, perché pennellava calcio. Con la nazionale della Scozia disputò i Mondiali del 1982 e realizzò uno storico gol in una partita vinta contro l'Inghilterra.

John Robertson, il primo da sinistra, mentre festeggia il successo in Coppa dei Campioni.

La carriera da allenatore di John Robertson

I tifosi del Nottingham Forest lo elessero dieci anni fa come giocatore più amato del club. Dopo aver lasciato l'attività di calciatore divenne vice-allenatore di Martin O'Neill, compagno ai tempi del Forest, e gli ha fatto da secondo per quindici anni ottenendo risultati importanti soprattutto con il Leicester, che vinse il primo trofeo della sua storia nel 1997, con l'Aston Villa e soprattutto con il Celtic Glasgow, Seguì un periodo ancora più positivo con il Celtic, vincendo più volte il titolo nell'aspra contesa con i Rangers e raggiungendo la finale della Coppa Uefa, persa 3-2 contro il Porto guidato da un giovane José Mourinho.