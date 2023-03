Morto Italo Galbiati a 85 anni, è stato lo storico vice di Fabio Capello Lutto nel mondo del calcio: all’età di 85 anni è scomparso Italo Galbiati. A darne la notizia è stato Daniele Massaro.

Il calcio piange un altro dei suoi protagonisti: all'età di 85 anni è morto Italo Galbiati, storico vice-allenatore di Fabio Capello in tutte le sue esperienze più importanti.

La loro avventura insieme è cominciata ai tempi del Milan, conclusa con la vittoria di un campionato e di una Coppa Italia, ma il traguardo più importante è la vittoria dello storico scudetto con la Roma nel 2001.

Galbiati ha accompagnato Capello come vice anche sulla panchina di due nazionali, Inghilterra e Russia, e su quella del Real Madrid. Alla Juventus invece ha lavorato come suo collaboratore tecnico.

Il sodalizio tra i due è nato durante la sua esperienza al Milan, dove si è seduto più volte sulla panchina della prima squadra e dove ha guidato la Primavera per tre stagioni in tutto. Il rapporto con Capello è durato fino al 2015, al termine dell'avventura nella nazionale russa.

A dare notizia della sua scomparsa è stato l'ex centravanti del Milan Daniele Massaro, attraverso una storia Instagram: "Buon viaggio grande Italo. Grazie per tutta la tua pazienza ogni giorno e dei grandi insegnamenti. Rip".

Galbiati aveva alle spalle anche una carriera da giocatore che ha legato principalmente al Lecco che gli ha permesso di giocare in Serie A e dove è arrivato dopo l'unica presenza registrata con la maglia dell'Inter e il prestito alla Reggina.

Ai tempi della Roma e del Real Madrid Galbiati ha lavorato anche con Cassano che di recente ha rivelato alcuni degli scherzi messi architettati contro il vice allenatore che gli sono costati diverse multe.

L'ex vice di Capello però è entrato nella storia del calcio anche come scopritore di talenti, come ricorda il Monza nel suo tweet di cordoglio: quando lavorava come dirigente del settore giovanile dell'Inter fu lui a scoprire Walter Zenga, diventato poi portiere e bandiera nerazzurra.

L'ultima avventura della sua carriera è stata proprio nel club di proprietà di Silvio Berlusconi, dove ha collaborato con il settore giovanile arricchito dalla sua grandissima esperienza.

Puntuale è anche arrivato il ricordo del Milan, dove ha lavorato per 18 anni: "Ci ha lasciati Italo Galbiati, punto di riferimento del mondo rossonero e punto di forza di tante imprese della storia del Milan. Ci stringiamo alla famiglia con affetto e commozione".