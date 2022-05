Morto Antonio Salazar, ritrovato il corpo nel bagagliaio di un auto: calcio messicano sotto shock Lutto nel calcio messicano per la morte di Antonio ‘Hulk’ Salazar. Il suo corpo è stato trovato morto nel bagagliaio della sua macchina a Tonalà, nello stato di Jalisco.

A cura di Vito Lamorte

Lutto e immensa tristezza nel calcio messicano. Nel pomeriggio di martedì è stata confermata la morte dell'ex calciatore Antonio Salazar Castillo. A comunicare la triste notizia della scomparsa del 33enne sono state le sue ex squadre e la federazione messicana sui social network.

La vicenda ha scioccato tutto il paese e il movimento perché il corpo del giocatore è stato ritrovato nel bagagliaio del suo veicolo avvolto dalle fiamme: i vigili del fuoco hanno risposto a una chiamata di emergenza e hanno trovato domenica il corpo di Hulk Salazar senza vita nella sua Chevrolet Cavalier a Tonalá, città situata nello stato di Jalisco. L'unica informazione che è la Procura dello Stato di Jalisco (FGE) ha aperto un'indagine per determinare con maggiore precisione l'accaduto.

I paramedici della Croce Rossa inizialmente non sono stati in grado di determinare il sesso del corpo perché è stato bruciato in modo irriconoscibile fino a martedì, quando un funzionario ha confermato che si trattava di Salazar. La polizia ha detto che il veicolo del calciatore non è mai stato denunciato per furto, sollevando il sospetto che sia stato ucciso e poi riposto nel bagagliaio prima che l'auto fosse data alle fiamme.

La FGE ha fatto sapere: "Nonostante siano emerse informazioni sulla possibile identità della persona attraverso media diversi, è importante sottolineare che tali informazioni non possono essere corroborate da questa rappresentazione sociale fino a quando non saranno disponibili i risultati dei test genetici".

La notizia è stata riportata da diversi organi di comunicazione perché l'ex calciatore è stato trovato morto nel bagagliaio di un'auto bianca dopo che la Protezione civile e i vigili del fuoco locali hanno risposto alla denuncia di un incendio in un'auto apparentemente abbandonata.

Antonio Salazar Castillo è nato a Ciudad Madero, il 7 febbraio 1989, e ha iniziato la sua carriera da professionista nel 2007 con il Chivas. Hulk ha giocato anche per i Jaguares de Chiapas, Altamira, Zacatepec, Santos de Guápiles (Costa Rica) e Cimarrones de Sinaloa; prima di ritirarsi nel 2015.