Morto a 25 anni Holden Trent, calcio americano in lutto: “Rendeva migliore chi lo circondava”

A cura di Marco Beltrami

È morto a soli 25 anni Holden Trent. Questo giovane portiere in forza al Philadelphia Union si è spento oggi dopo essere stato ricoverato nelle ultime ore nel reparto di terapia intensiva del principale ospedale della città. Ancora sconosciute le cause del decesso di Holden, confermato dal suo club e anche dalla sua famiglia attraverso un comunicato sui social.

Aveva grandi speranze il classe 1999 statunitense che sognava di sfondare in Major League Soccer e magari spiccare il volo. Una carriera tutta in patria, passata attraverso squadre dei college e poi chiusasi con il draftò a Philadelphia rivelatosi fortunato. Ancora nessuna apparizione nel massimo campionato a stelle e strisce per Trent che sperava di avere la sua chance nei prossimi mesi. E invece niente da fare per lui, andato via troppo presto.

Questa la nota del Philadephia Union, molto toccante: "Siamo sconvolti dalla straziante scomparsa di Holden Trent. Sebbene fosse un giocatore meraviglioso e un agguerrito avversario, era soprattutto un figlio, un fratello, un fidanzato e un compagno di squadra devoto che rendeva migliori coloro che lo circondavano. Incarnava il vero significato di determinazione, dedizione e perseveranza, e ci mancherà profondamente. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, alla sua fidanzata e ai suoi amici. Per rispetto degli amici e della famiglia di Holden, non ci saranno ulteriori dichiarazioni in questo momento e chiediamo che la loro privacy sia rispettata mentre sono in lutto".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il comunicato diramato dalla famiglia che ha preferito per ora non chiarire i motivi della morte di Trent: "Vogliamo ringraziare tutti per i vostri pensieri e le vostre preghiere in questo momento difficile. Holden è mancato questo pomeriggio circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici. I dettagli sui servizi e la celebrazione della vita saranno presto disponibili. La nostra famiglia è profondamente commossa nel vedere e provare l'amore che tutti voi avete per Holden".