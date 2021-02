Ravel Morrison ha giocato con 12 squadre diverse ed ha solo 28 anni. Questo ragazzo ha sempre avuto un talento enorme, non a caso era stato portato in prima squadra al Manchester United da Sir Alex Ferguson, ma purtroppo le sue qualità non è riuscite a mostrarle quasi mai. Morrison ha giocato dovunque, lo ha fatto in Messico, in Svezia, nella seconda serie inglese e pure in Italia. La Lazio scommise su di lui, ma Tare e Lotito persero. Dopo aver esordito con la Giamaica aveva trovato sistemazione in Olanda, ha giocato con il Den Haag, squadra olandese che però a inizio gennaio lo ha liquidato. Attualmente senza squadra l'ex West Ham ha ricordato alcuni momenti della sua vita e ha parlato di quando effettuò un furto nello spogliatoio dei Red Devils.

Quando Morrison fu cacciato dallo spogliatoio del Manchester United

In una diretta social con Rio Ferdinand, ex compagno ai tempi dello United (per la verità Ferdinand è una delle leggende del Manchester, mentre Ravel ha giocato appena tre partite in Coppa di Lega), Morrison ha confessato di aver letteralmente rubato gli scarpini di Wayne Rooney, la stella dello United (nonché giocatore con il maggior numero di gol con il club). Per quell'episodio il centrocampista fu scoperto e fu cacciato dallo spogliatoio, come ha ricordato lo stesso Ferdinand: "Ti ricordi quando mi hanno cacciato dallo spogliatoio per aver rubato i tuoi scarpini?”.

Il furto degli scarpini a Rooney

Candidamente ha ricordato quel momento e ha spiegato anche il perché. Morrison aveva bisogno di denaro per la sua famiglia e quello che guadagnava con il Manchester non gli bastava e per questo decise di realizzare un furto ai danni di Rooney: