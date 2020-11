Inizio di avventura bis alla Juventus da incorniciare per Alvaro Morata che ha trovato il gol anche in Ferencvaros-Juventus di Champions. Il bomber spagnolo ha celebrato prima delle due reti della serata in un modo molto particolare, con un messaggio davanti alla telecamera per sua moglie Alice Campello. Dopo aver mimato con le dita la A di Alice, il canterano ha dedicato un "Ti amo" alla sua compagna.

Morata, gol in Ferencvaros-Juventus e dedica speciale

Ancora una volta Alvaro Morata si è fatto trovare pronto all'appuntamento con il gol. Il centravanti spagnolo ha segnato la rete del vantaggio nel match di Champions tra la sua Juventus e il Ferencvaros con un tocco sotto porta da rapace d'area trovando poi il raddoppio nella ripresa con un bel destro di prima intenzione. Dopo la prima rete, il canterano oltre a mimare come sempre con le mani la A della sua Alice, ha voluto fare un'ulteriore dedica alla compagna. Dopo essersi appostato davanti alle telecamere, il centravanti ha mandato un bacio virtuale oltre lo schermo con tanto di "Ti amo", urlato a gran voce.

Chi è Alice Campello, moglie di Alvaro Morata

Alice Campello e Alvaro Morata si sono sposati nel 2017 in una cerimonia da sogno a Venezia, con il calciatore che all’epoca militava nel Real. I due sono molto legati, come testimoniato dalle tante foto pubblicate anche sui social in cui condividono anche momenti della vita privata in compagnia dei tre figlioletti, i gemelli Alessandro e Leonardo e l’ultimo arrivato Edoardo. Modella e influencer, Alice Campello è molto popolare soprattutto su Instagram dove è seguitissima.

Quanti gol ha segnato Morata dal suo ritorno alla Juventus

Dal momento del suo ritorno in Italia, Alvaro Morata ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori. I numeri del centravanti parlano chiaro: 6 gol e 2 assist in sette partite. Da sottolineare soprattutto il suo fiuto per il gol in Europa in trasferta: Morata ha infatti segnato sei gol nelle ultime cinque trasferte in UEFA Champions League, tanti quanti ne ha realizzati nelle prime 20 partite in trasferta nella competizione come evidenziato dai dati Opta.