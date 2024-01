Monza-Sassuolo interrotta: un tifoso precipita dagli spalti, richieste di soccorso L’arbitro Manganiello è stato costretto a interrompere Monza-Sassuolo per permettere di prestare soccorso ad un tifoso ospite caduto di sotto dagli spalti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Monza-Sassuolo è stata interrotta per qualche minuto dall'arbitro Manganiello al quarto d'ora del secondo tempo per consentire di prestare soccorsi ad un tifoso neroverde che è caduto di sotto dal settore ospiti. Dopo attimi di grande preoccupazione in campo e sugli spalti, il match è ripreso dopo circa quattro minuti, sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa in virtù del gol segnato da Colpani nella prima frazione.

L'azione si trovava dalla parte opposta alla curva dove è accaduto l'incidente, quando il pallone è tornato tra i piedi del portiere del Monza Di Gregorio e a quel punto anche in campo ci si è resi conto che alle sue spalle era accaduto qualcosa di grave, nel settore occupato dai sostenitori del Sassuolo arrivati in trasferta allo U-Power Stadium. Un tifoso ospite era infatti precipitato dalla ringhiera che delimita il settore, da un'altezza di circa tre metri.

Il settore ospiti dello stadio del Monza occupato dai tifosi del Sassuolo

Ci ha messo poco il direttore di gara Manganiello a cogliere i drammatici segnali che arrivavano dalla curva dello stadio occupata dai tifosi neroverdi, fermando il gioco e consentendo al personale medico presente nell'impianto brianzolo di accorrere per portare soccorso alla vittima dell'incidente, mentre sia sul terreno di gioco che all'esterno si viveva una comprensibile apprensione.

Quando la situazione è apparsa sotto controllo, senza dunque gravi conseguenze, l'arbitro ha potuto far riprendere il gioco, al 65′, quattro minuti dopo la caduta del tifoso. Si è ripartiti sull'1-0 per il Monza, che era passato in vantaggio alla mezzora della prima frazione con Colpani, alla sua settima rete in campionato in 22 presenze.

