Monza-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Monza-Juventus è il match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. La sfida tra la squadra di Palladino e quella di Allegri si giocherà oggi, venerdì 1 dicembre, alle ore 20:45. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Monza-Juventus è il match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. La sfida tra la squadra di Raffaele Palladino e quella di Massimiliano Allegri si giocherà oggi, venerdì 1 dicembre, alle ore 20:45. I brianzoli arrivano a questa sfida dopo aver pareggiato 1-1 in casa del Cagliari. Stesso risultato finale della gara dei bianconeri contro l'Inter all'Allianz Stadium. La squadra di Palladino è al momento al nono posto con 18 punti mentre la Vecchia Signora è seconda 30 lunghezze a +4 sul Milan terzo e a -2 dai nerazzurri primi.

Allegri potrebbe puntare nuovamente su Chiesa e Vlahovic in attacco. I due ex Fiorentina autori dell'assist e del gol contro l'Inter, sembrano essersi ritrovati dopo un ottimo inizio di stagione intervallato però da alcune settimane difficili – specie per il serbo – che hanno portato l'allenatore della Juventus a puntare su Kean. I bianconeri vorranno riscattare subito i due ko subiti nella passata stagione tra andata e ritorno. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Monza-Juventus

Dove: UPower Stadium, Monza

Quando: venerdì 1 dicembre 2023

Orario: 20:45

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 14ª

Dove vedere Monza-Juventus in diretta TV

Monza-Juventus sarà trasmessa in diretta TV su DAZN per tutti gli abbonati. Basterà accedere all'app presente su smart tv ed entrare con le proprie credenziali per poter assistere alla partita. La telecronaca della partita sarà affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Monza-Juventus dove vederla in streaming

La partita tra Monza e Juventus sarà inoltre disponibile per tutti gli abbonati DAZN anche in diretta streaming. Per farlo sarà necessario scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegarsi direttamente al sito di DAZN tramite pc.

Serie A, le probabili formazioni di Monza-Juventus

Il Monza di Palladino dovrebbe schierarsi con un modulo 3-4-2-1 con Colombo unica punta e Pessina e Colpani alle sue spalle. D’Ambrosio, Carboni e Caldirola nel terzetto difensivo con Ciurria, il giovanissimo Bondo, Gagliardini e Kyriakopoulos a comporre la mediana.

Nella Juventus Allegri recupera Alex Sandro già in campo contro l'Inter e anche Locatelli che nel match dell'Allianz aveva lasciato spazio a Nicoulussi Caviglia. Nel 3-5-2 di partenza Gatti potrebbe far posto ad Alex Sandro per comporre la difesa con Bremer e Rugani. Cambiaso e Kostic sugli esterni con Rabiot, Locatelli e Miretti in median. Chiesa con uno tra Kean e Vlahovic davanti: il serbo è in vantaggio.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Carboni A, Caldirola; Ciurria, Bondo, Gagliardini, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Colombo.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Alex Sandro, Bremer, Rugani; Cambiaso, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa.