Dopo le due positività emerse nella squadra nei giorni scorsi, il Monza ha fatto sapere che sono risultati positivi al Covid-19 altri tre calciatori. Ora sono cinque i casi di positività nella squadra di Cristian Brocchi: non sono stati comunicati i nomi ma il club fa sapere che sono asintomatici e sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio.

Nel weekend il Monza non scenderà in campo, visto che la Serie B è ferma per la pausa delle nazionali ma potrebbe avere diversi problemi in vista della prossima giornata di campionato: i lombardi scenderanno in campo al Brianteo contro il Vicenza sabato 17 ottobre alle ore 14.00 per il terzo turno del campionato cadetto. Nelle prime due gare il Monza ha pareggiato in casa con la SPAL e in trasferta ad Empoli, oltre alla vittoria in Coppa Italia contro la Triestina.

Già qualche giorno fa, come già anticipato, erano state comunicate le positività al Coronavirus di altri due calciatori ma, anche in quel caso, non sono stati rivelati i nomi. Nelle prossime ore capiremo come si evolverà la situazione in casa biancorossa soprattutto in vista del rientro dagli impegni con le rispettive nazionali.

Il comunicato del Monza

Questa la nota ufficiale del club brianzolo in merito alle nuove positività in rosa: