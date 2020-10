Anche tra le squadre di Serie B proliferano i casi di Covid-19. Il Monza, il club di proprietà di Silvio Berlusconi, ha annunciato che il numero dei positivi all'interno del gruppo squadra è salito a cinque: "L'A.C. Monza informa che, dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati altri tre casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra".

Nei giorni scorsi erano stati accertati già due casi di positività all'interno del gruppo squadra del Monza, mentre poche ore fa il club brianzolo ha comunicato che altri tre componenti del gruppo squadra sono stati trovati positivi al Coronavirus. I tre contagiati sono tutti asintomatici e sono stati posti in isolamento domiciliare. Tutti gli altri componenti del gruppo sono fortunatamente negativi. I tre nuovi positivi sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre gli altri hanno ripreso gli allenamenti regolarmente con il tecnico Brocchi:

