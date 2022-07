Montiel esce dal campo pieno di sangue, rissa all’intervallo: animi infuocati in Tottenham-Siviglia Animi tesi durante l’amichevole tra Tottenham e Siviglia: Montiel resta ferito dopo uno scontro con Son e la temperatura sale.

A cura di Vito Lamorte

Tra Tottenham e Siviglia doveva essere un'amichevole di lusso della tournée pre-season in Corea del Sud ma la situazione è sfuggita di mano e gli animi si sono accesi un po' troppo. Nel corso della prima frazione di gioco sono entrati in contatto Gonzalo Montiel e Son Heung-min e ad avere la peggio è stato l'argentino della squadra andalusa: l'ex River Plate è dopo essere stato inavvertitamente colpito dal coreano con il gomito durante un contrasto a centrocampo.

Il calciatore della squadra spagnola è rimasto a terra dopo il colpo e subito sono intervenuti i sanitari del Siviglia per tamponare la ferita e accompagnare fuori il giocatore. Montiel ha ricevuto le cure a bordo campo e dopo essersi tolto la maglia con cui aveva iniziato il match, perché era sporca di sangue, è rientrato in campo.

La partita tra le squadre di Antonio Conte e Julen Lopetegui è proseguita e all'intervallo il risultato era fermo sullo 0-0. Montiel dopo lo scontro era parso un po' nervoso rispetto agli altri giocatori in campo e dopo il fischio del direttore di gara ha affrontato in modo aggressivo Son mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi.

Leggi anche Zaniolo e quel segnale che i tifosi della Juve aspettavano: una storia su Instagram

Subito si è accesa un piccola rissa con alcuni calciatori che parteggiavano per i loro compagni e altri che cercavano di far rientrare la situazione. Dopo che la situazione si è calmata, le squadre sono tornate negli spogliatoi.

Montiel è rimasto negli spogliatoi e al suo posto è entrato Jesus Navas. La gara è proseguita senza troppi problemi e il risultato finale è di 1-1: per gli Spurs ha segnato Harry Kane, sul solito assist di Son, e per il Siviglia ha pareggiato Ivan Rakitic.

Per la squadra di Conte questa era la seconda amichevole della pre-season in Corea del Sud, dopo quella vinta per 6-3 sul Team K League lo scorso mercoledì. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere il metodo di allenamento del tecnico italiano e le immagini degli Spurs in difficoltà durante le sessioni di ripetute hanno fatto il giro del mondo.

Il Tottenham nelle prossime amichevoli prima dell'esordio in Premier League contro il Southampton sarà impegnato contro i Rangers e la Roma dell'ex Mourinho.