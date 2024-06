video suggerito

Montella mette il pass sotto il naso dello steward: non lo voleva far entrare a Turchia-Portogallo Prima di Turchia-Portogallo Vincenzo Montella è stato fermato da uno steward perché non aveva il pass al collo: dopo averlo recuperato, il tecnico italiano lo ha sventolato sotto il naso dell’addetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

La tensione può giocare brutti scherzi, soprattutto quanto più si avvicina l'inizio di un appuntamento molto atteso, dal quale può dipendere la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di un torneo importante come gli Europei di calcio. Vincenzo Montella ha reagito in maniera scomposta – e non molto rispettosa di chi stava soltanto svolgendo il suo lavoro – quando è stato fermato all'ingresso dello stadio di Dortmund dove di lì a poco si sarebbe giocato il match tra la sua Turchia e il Portogallo. Il Ct turco era appena sceso dal pullman della squadra e uno steward lo ha bloccato visto che non aveva il pass al collo: dopo averlo recuperato, Montella lo ha sventolato sotto il naso dell'addetto e poi è regolarmente entrato nell'impianto.

Vincenzo Montella avvilito durante Turchia-Portogallo

Turchia e Portogallo sono arrivate alla sfida – la seconda per entrambe nel Girone F – dopo che avevano vinto tutte e due all'esordio rispettivamente contro Georgia e Repubblica Ceca. Fare punti oggi avrebbe significato passaggio agli ottavi sicuro in caso di vittoria, o quasi con un pareggio. Scenari non applicabili alla Turchia, che è uscita battuta sonoramente per 3-0 da Ronaldo e compagni, e adesso dovrà sudarsi la qualificazione nell'ultima giornata mercoledì prossimo contro la Cechia.

Montella fermato dallo steward: gli sventola il pass sotto il naso

Montella evidentemente sentiva molto la partita e la sua reazione a quanto avvenuto all'ingresso del Signal Iduna Park è stata censurata sui social anche dagli stessi tifosi turchi, che poi lo hanno subissato di critiche per le scelte degli giocatori mandati in campo e per la gestione del match. Il 50enne tecnico campano – che lavora in Turchia da tre anni, due sulla panchina dell'Adana Demirspor e l'ultimo da Ct della nazionale – era appena sceso dal bus della squadra quando uno steward lo ha fermato indicandogli il petto per fargli capire che mancava il pass necessario per entrare.

A quel punto Montella ha indicato il pullman della Turchia per far capire che fosse con la nazionale di Yildiz, ma l'addetto all'ingresso è stato inflessibile. Dopo qualche attimo di imbarazzo, l'allenatore ha tirato fuori il pass, mettendolo proprio sotto il naso dello steward, che è dovuto ritrarsi all'indietro, dando poi il via libera a Montella. Non una bella scena, ma in campo sarebbe poi andata molto peggio per lui e i suoi ragazzi.